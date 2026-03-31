Frescura, fauna y viajes en bote de pedales: disfruta del Parque Aurora esta Semana Santa

Cada año, el Parque Aurora se convierte en uno de los destinos favoritos para disfrutar en familia durante la Semana Santa 2026, ofreciendo un espacio de recreación familiar y ambiente con la naturaleza
Ubicado a pocos kilómetros de la capital, este parque combina áreas verdes, lagunas y senderos que permiten a los visitantes relajarse y desconectarse del estrés de la capital.
Entre sus principales atractivos destacan los viajes en botes de pedales, una actividad que permite recorrer las lagunas del parque de manera divertida y segura.
Lo mejor de todo es que, mientras disfrutas de esta divertida actividad, también puedes apreciar la flora y fauna del lugar.
Es común encontrar aves, peces y patos en distintos sectores del parque, lo que permite a los visitantes disfrutar de un contacto cercano con la naturaleza.
El parque cuenta con áreas de picnic y zonas de sombra, ideales para que las familias puedan pasar el día completas, compartir un almuerzo y descansar sin perder de vista a los niños mientras juegan en los espacios habilitados para ellos.
Para los más pequeños, el Parque Aurora dispone de áreas de juegos infantiles con columpios, resbaladillas y espacios diseñados para la seguridad de los niños.
El Parque Aurora también ofrece servicios de alquiler de bicicletas y recorridos guiados por senderos ecológicos, además de un descanso en hamacas para disfrutar de la frescura del lugar.
El parque dispone de kioscos y pequeños restaurantes donde se puede disfrutar de comida local, refrigerios y bebidas.
El acceso al parque es sencillo, cuenta con estacionamiento disponible para vehículos particulares y transporte público cercano, lo que facilita la llegada de familias de distintos puntos de la capital.
Autoridades del parque recomiendan visitar temprano para aprovechar las actividades acuáticas y los espacios al aire libre, recordando mantener la limpieza y seguir las indicaciones para evitar tragedias.
Así que, si no tienes a dónde ir, el Parque Aurora se presenta como una opción ideal para disfrutar de la Semana Santa 2026 en familia.