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Frescura, fauna y viajes en bote de pedales: disfruta del Parque Aurora esta Semana Santa

Si ya empezaste tus días de vacaciones y aún no sabes qué lugar visitar, EL HERALDO te muestra una opción cerca de la capital para que puedas disfrutar junto a tu familia

  • Actualizado: 31 de marzo de 2026 a las 14:41
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Cada año, el Parque Aurora se convierte en uno de los destinos favoritos para disfrutar en familia durante la Semana Santa 2026, ofreciendo un espacio de recreación familiar y ambiente con la naturaleza

Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
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Ubicado a pocos kilómetros de la capital, este parque combina áreas verdes, lagunas y senderos que permiten a los visitantes relajarse y desconectarse del estrés de la capital.

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Entre sus principales atractivos destacan los viajes en botes de pedales, una actividad que permite recorrer las lagunas del parque de manera divertida y segura.

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Lo mejor de todo es que, mientras disfrutas de esta divertida actividad, también puedes apreciar la flora y fauna del lugar.

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Es común encontrar aves, peces y patos en distintos sectores del parque, lo que permite a los visitantes disfrutar de un contacto cercano con la naturaleza.

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El parque cuenta con áreas de picnic y zonas de sombra, ideales para que las familias puedan pasar el día completas, compartir un almuerzo y descansar sin perder de vista a los niños mientras juegan en los espacios habilitados para ellos.

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Para los más pequeños, el Parque Aurora dispone de áreas de juegos infantiles con columpios, resbaladillas y espacios diseñados para la seguridad de los niños.

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El Parque Aurora también ofrece servicios de alquiler de bicicletas y recorridos guiados por senderos ecológicos, además de un descanso en hamacas para disfrutar de la frescura del lugar.

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El parque dispone de kioscos y pequeños restaurantes donde se puede disfrutar de comida local, refrigerios y bebidas.

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El acceso al parque es sencillo, cuenta con estacionamiento disponible para vehículos particulares y transporte público cercano, lo que facilita la llegada de familias de distintos puntos de la capital.

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Autoridades del parque recomiendan visitar temprano para aprovechar las actividades acuáticas y los espacios al aire libre, recordando mantener la limpieza y seguir las indicaciones para evitar tragedias.

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Así que, si no tienes a dónde ir, el Parque Aurora se presenta como una opción ideal para disfrutar de la Semana Santa 2026 en familia.

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