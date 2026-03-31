Las últimas cuatro selecciones clasificadas al Mundial por UEFA: campeona del mundo, otra vez fuera

Los repechajes en la UEFA nos dieron los últimos cuatro clasificados a la Copa del Mundo 2026 donde una campeona mundial dijo adiós nuevamente a la justa. Estos fueron los resultados y a qué grupo irán los clasificados.
Italia perdió en penales vs Bosnia y dijo adiós al Mundial por tercera vez consesutiva, los italianos jugaron con uno menos desde el primer tiempo.
Bosnia jugó de local y pudo avanzar en penales tras empatar 1-1, ahora Bosnia Herzegovina irá al grupo de Canadá, Suiza y Qatar.
La gran revelación, Kosovo, quedó eliminada de local y dijo adiós a su primera participación en el Mundial.
Kosovo fue eliminada por Turquía al caer 1-0, combinado que no va al Mundial desde Corea-Japón 2002. Los turcos anduvieron al grupo de Estados Unidos, Paraguay y Australia.
La Polonia de Robert Lewandowski también se quedó fuera al perder 3-2 vs Suecia en Estocolmo.
Suecia ahora irá al grupo de Países Bajos, Japón y Túnez. En Monterrey, México, se jugará el duelo entre Túnez y Suecia.
Finalmente Dinamarca se quedó al empatar 2-2 de visita ante República Checa y tendrán que ver la justa mundialista por TV.
República Checa irá al grupo de México, Sudáfrica y Corea del Sur. Ante la Selección de México jugarán en el Estadio Azteca el 24 de junio.
El Mundial 2026 se disputará desde el 11 de junio hasta el 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá. Iniciando el certamen en Ciudad de México y concluyendo en Nueva York, EE UU.