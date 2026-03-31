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Las últimas cuatro selecciones clasificadas al Mundial por UEFA: campeona del mundo, otra vez fuera

Este 31 de marzo se definieron los últimos cuatro clasificados al Mundial 2026 por parte de la UEFA

  • Actualizado: 31 de marzo de 2026 a las 15:53
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Los repechajes en la UEFA nos dieron los últimos cuatro clasificados a la Copa del Mundo 2026 donde una campeona mundial dijo adiós nuevamente a la justa. Estos fueron los resultados y a qué grupo irán los clasificados.

Foto: El Heraldo
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Italia perdió en penales vs Bosnia y dijo adiós al Mundial por tercera vez consesutiva, los italianos jugaron con uno menos desde el primer tiempo.

Foto: EFE
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Bosnia jugó de local y pudo avanzar en penales tras empatar 1-1, ahora Bosnia Herzegovina irá al grupo de Canadá, Suiza y Qatar.

Foto: EFE
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La gran revelación, Kosovo, quedó eliminada de local y dijo adiós a su primera participación en el Mundial.

Foto: EFE
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Kosovo fue eliminada por Turquía al caer 1-0, combinado que no va al Mundial desde Corea-Japón 2002. Los turcos anduvieron al grupo de Estados Unidos, Paraguay y Australia.

 Foto: EFE
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La Polonia de Robert Lewandowski también se quedó fuera al perder 3-2 vs Suecia en Estocolmo.

Foto: EFE
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Suecia ahora irá al grupo de Países Bajos, Japón y Túnez. En Monterrey, México, se jugará el duelo entre Túnez y Suecia.

Foto: EFE
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Finalmente Dinamarca se quedó al empatar 2-2 de visita ante República Checa y tendrán que ver la justa mundialista por TV.

Foto: EFE
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República Checa irá al grupo de México, Sudáfrica y Corea del Sur. Ante la Selección de México jugarán en el Estadio Azteca el 24 de junio.

Foto: EFE
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El Mundial 2026 se disputará desde el 11 de junio hasta el 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá. Iniciando el certamen en Ciudad de México y concluyendo en Nueva York, EE UU.

 Foto: Cortesía redes
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