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Nasry Asfura llega a Panamá para participar en el Bicentenario del Congreso Anfictiónico

Panamá se convertirá la próxima semana en el epicentro de la diplomacia regional al albergar simultáneamente los actos del Bicentenario del Congreso Anfictiónico

  • Actualizado: 21 de junio de 2026 a las 18:29
Nasry Asfura llega a Panamá para participar en el Bicentenario del Congreso Anfictiónico

En la Asamblea General de la OEA participan los cancilleres de los países miembros y no asisten los presidentes y jefes de Estado.

 Foto: Cortesía

Ciudad de Panamá, Panamá.- El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, aterrizó en la tarde de este domingo -21 de junio- en Panamá para participar en la celebración de los 200 años del Congreso Anfictiónico, una reunión convocada por prócer Simón Bolívar en 1826 que sentó las bases del multilateralismo actual.

Asfura llegó a suelo panameño sobre las 17.42 hora local (22.42 GMT) al Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal del país, donde fue recibido por un pasillo de honor.

Panamá se convertirá la próxima semana en el epicentro de la diplomacia regional al albergar simultáneamente los actos del Bicentenario del Congreso Anfictiónico y la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con más de 2.500 participantes y 92 delegaciones.

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De cara al Bicentenario del Congreso Anfictiónico, estarán presentes los presidentes latinoamericanos, además del mandatario hondureño, Bernardo Arévalo de León (Guatemala), quién aterrizó minutos antes, Gustavo Petro (Colombia), Daniel Noboa (Ecuador), y el vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa.

A ellos se sumarán 35 cancilleres, diez ministros, 113 embajadores y representantes de ocho organismos internacionales.

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Sin embargo, en la Asamblea General de la OEA participan los cancilleres de los países miembros y no asisten los presidentes y jefes de Estado.

Para el Gobierno panameño, la coincidencia de ambas citas tiene un profundo valor histórico, ya que hace dos siglos el Congreso Anfictiónico -convocado por Simón Bolívar en Panamá- sentó las bases del multilateralismo y se convirtió en el antecedente directo de la OEA.

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Redacción web
Agencia EFE

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