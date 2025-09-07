Videos muestran los desfiles de prebásica en Honduras llenos de color y alegría

Tegucigalpa, Honduras.- Los desfiles de niños de prebásica se convirtieron en una fiesta cívica en diferentes puntos de Honduras, donde los más pequeños llenaron de ternura, música y colorido las calles.
Desde tempranas horas, padres de familia acompañaron a sus hijos vestidos con uniformes impecables, trajes típicos y atuendos alusivos a la patria.
Los videos captados por los periodistas de Diario EL HERALDO muestran a las palillonas con vistosos tocados de plumas, a las pomponeras moviendo sus pompones dorados, azules, blancos y rosados, y a los niños de las bandas escolares interpretando ritmos patrios con tambores y liras.
El recorrido por calles principales, como el bulevar Kennedy en Tegucigalpa y en Comayagüela estuvo marcado por un ambiente familiar y festivo.
Las aceras se llenaron de aplausos, mientras los padres, celulares en mano, captaban cada paso de sus hijos. Los niños, pese al sol y el esfuerzo, irradiaban entusiasmo.
Algunos vestían en tonos rosado y blanco, otros en amarillo y azul, e incluso en morado lila con detalles plateados, resaltando la creatividad de las maestras y la dedicación de las familias que prepararon cada detalle con esmero.
Cada institución educativa imprimió su sello en el desfile: desde coreografías organizadas hasta carros alegóricos adornados con flores y banderas.
Los más pequeños recibieron ovaciones del público, reflejando el orgullo nacional y el entusiasmo por inculcar valores cívicos desde temprana edad.
Los videos compartidos se han compartido en las redes sociales de EL HERALDO, donde usuarios destacan la ternura de los pequeños, la disciplina de las bandas y el esfuerzo de los docentes y padres que hicieron posible esta celebración.
Los desfiles de prebásica no solo fueron una muestra de civismo, sino también un recordatorio de que la niñez hondureña es el futuro del país, y que su alegría y participación son el mejor homenaje en el marco de las fiestas patrias.