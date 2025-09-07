Videos muestran los desfiles de prebásica en Honduras llenos de color y alegría

Tegucigalpa, Honduras.- Los desfiles de niños de prebásica se convirtieron en una fiesta cívica en diferentes puntos de Honduras, donde los más pequeños llenaron de ternura, música y colorido las calles. Desde tempranas horas, padres de familia acompañaron a sus hijos vestidos con uniformes impecables, trajes típicos y atuendos alusivos a la patria.

Los videos captados por los periodistas de Diario EL HERALDO muestran a las palillonas con vistosos tocados de plumas, a las pomponeras moviendo sus pompones dorados, azules, blancos y rosados, y a los niños de las bandas escolares interpretando ritmos patrios con tambores y liras.

El recorrido por calles principales, como el bulevar Kennedy en Tegucigalpa y en Comayagüela estuvo marcado por un ambiente familiar y festivo.

Las aceras se llenaron de aplausos, mientras los padres, celulares en mano, captaban cada paso de sus hijos. Los niños, pese al sol y el esfuerzo, irradiaban entusiasmo.

Algunos vestían en tonos rosado y blanco, otros en amarillo y azul, e incluso en morado lila con detalles plateados, resaltando la creatividad de las maestras y la dedicación de las familias que prepararon cada detalle con esmero.

Cada institución educativa imprimió su sello en el desfile: desde coreografías organizadas hasta carros alegóricos adornados con flores y banderas. Los más pequeños recibieron ovaciones del público, reflejando el orgullo nacional y el entusiasmo por inculcar valores cívicos desde temprana edad.