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Tomás Zambrano por la independencia de Honduras: "celebramos nuestra historia y nuestra identidad"

El presidente del Congreso Nacional acompañó a Nasry Asfura en la izada de la Bandera Nacional y la lectura del Acta de Independencia, con lo que iniciaron las fiestas patrias

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 07:48
Tomás Zambrano por la independencia de Honduras: celebramos nuestra historia y nuestra identidad

Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional de Honduras.

Foto: Cortesía Presidencia de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, destacó este 15 de septiembre la importancia de conmemorar la independencia de Honduras y resaltó el valor de la historia y la identidad nacional.

Zambrano participó junto al presidente de la República, Nasry Juan Asfura, en la izada de la Bandera Nacional y la lectura del Acta de Independencia, actividades que dieron inicio a las fiestas patrias.

En el acto también estuvieron presentes el secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma; autoridades de los tres Poderes del Estado, miembros del cuerpo diplomático y funcionarios del Gabinete de Gobierno.

Estas calles estarán cerradas este martes por desfiles patrios en Tegucigalpa

A través de sus redes sociales, Zambrano señaló que la ceremonia representa una oportunidad para celebrar los elementos que identifican a los hondureños.

“Celebramos nuestra historia, nuestra identidad y el orgullo de ser hondureños”, expresó el titular del Legislativo en su cuenta de X.

Zambrano cerró su mensaje con un llamado a celebrar la fecha patria: “¡Qué viva Honduras! ¡Qué viva nuestra independencia!”.

Honduras conmemora este 15 de septiembre 205 años de independencia, con actividades oficiales y los tradicionales desfiles patrios en distintos puntos del país.

Ambiente patrio se vive en la capital durante desfiles 2026

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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