Tomás Zambrano por la independencia de Honduras: "celebramos nuestra historia y nuestra identidad"

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, destacó este 15 de septiembre la importancia de conmemorar la independencia de Honduras y resaltó el valor de la historia y la identidad nacional.

Zambrano participó junto al presidente de la República, Nasry Juan Asfura, en la izada de la Bandera Nacional y la lectura del Acta de Independencia, actividades que dieron inicio a las fiestas patrias.

En el acto también estuvieron presentes el secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma; autoridades de los tres Poderes del Estado, miembros del cuerpo diplomático y funcionarios del Gabinete de Gobierno.