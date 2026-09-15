Tomás Zambrano por la independencia de Honduras: "celebramos nuestra historia y nuestra identidad"

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, destacó este 15 de septiembre la importancia de conmemorar la independencia de Honduras y resaltó el valor de la historia y la identidad nacional.
Zambrano participó junto al presidente de la República, Nasry Juan Asfura, en la izada de la Bandera Nacional y la lectura del Acta de Independencia, actividades que dieron inicio a las fiestas patrias.
En el acto también estuvieron presentes el secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma; autoridades de los tres Poderes del Estado, miembros del cuerpo diplomático y funcionarios del Gabinete de Gobierno.
A través de sus redes sociales, Zambrano señaló que la ceremonia representa una oportunidad para celebrar los elementos que identifican a los hondureños.
“Celebramos nuestra historia, nuestra identidad y el orgullo de ser hondureños”, expresó el titular del Legislativo en su cuenta de X.
Zambrano cerró su mensaje con un llamado a celebrar la fecha patria: “¡Qué viva Honduras! ¡Qué viva nuestra independencia!”.
Honduras conmemora este 15 de septiembre 205 años de independencia, con actividades oficiales y los tradicionales desfiles patrios en distintos puntos del país.