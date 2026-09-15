Así lucen Milagro Flores y otras figuras públicas durante la celebración del 15 de septiembre

Figuras públicas, periodistas y destacados presentadores de televisión dijeron presente en la celebración de los 205 años de independencia patria de Honduras.
El lente de EL HERALDO captó a varios periodistas y presentadores hondureños, tanto en las afueras del Estadio Nacional Chelato Uclés como en el interior del recinto.
En una de las fotografías figura la reconocida periodista Ariela Cáceres, quien compartió con varios alumnos que no desaprovecharon la oportunidad de tomarse una fotografía con ella.
Durante los desfiles patrios, Milagro Flores es una de las presentadoras que más destaca por sus llamativos atuendos y su estilo único.
Esta vez, la presentadora hondureña se inspiró en la flor nacional de Honduras, la orquídea, para lucir un traje alusivo a este símbolo patrio.
Milagro Flores lució un vestido blanco largo, con una cola en la parte posterior y una orquídea que adornaba uno de sus hombros.
La presentadora hondureña volvió a destacar este 15 de septiembre, durante la celebración de los 205 años de independencia patria.
Iveth Artola y Elvis Mendoza, periodistas de GO TV y EL HERALDO, estuvieron en el interior del estadio para llevar todos los detalles de lo que aconteció durante la celebración.
El periodista Alex Cáceres tampoco perdió la oportunidad de lucir un traje especial durante estas fiestas patrias.
El presentador hondureño lució un traje negro con detalles dorados y posó junto a la presentadora Milagro Flores.