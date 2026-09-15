  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Tegucigalpa

Así lucen Milagro Flores y otras figuras públicas durante la celebración del 15 de septiembre

Los rostros más conocidos de la televisión hondureña también se sumaron a la celebración del 15 de septiembre. Milagro Flores, Ariela Cáceres y otros comunicadores destacaron con sus elegantes atuendos

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 08:04
Así lucen Milagro Flores y otras figuras públicas durante la celebración del 15 de septiembre
1 de 10

Figuras públicas, periodistas y destacados presentadores de televisión dijeron presente en la celebración de los 205 años de independencia patria de Honduras.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Así lucen Milagro Flores y otras figuras públicas durante la celebración del 15 de septiembre
2 de 10

El lente de EL HERALDO captó a varios periodistas y presentadores hondureños, tanto en las afueras del Estadio Nacional Chelato Uclés como en el interior del recinto.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Así lucen Milagro Flores y otras figuras públicas durante la celebración del 15 de septiembre
3 de 10

En una de las fotografías figura la reconocida periodista Ariela Cáceres, quien compartió con varios alumnos que no desaprovecharon la oportunidad de tomarse una fotografía con ella.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Así lucen Milagro Flores y otras figuras públicas durante la celebración del 15 de septiembre
4 de 10

Durante los desfiles patrios, Milagro Flores es una de las presentadoras que más destaca por sus llamativos atuendos y su estilo único.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Así lucen Milagro Flores y otras figuras públicas durante la celebración del 15 de septiembre
5 de 10

Esta vez, la presentadora hondureña se inspiró en la flor nacional de Honduras, la orquídea, para lucir un traje alusivo a este símbolo patrio.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Así lucen Milagro Flores y otras figuras públicas durante la celebración del 15 de septiembre
6 de 10

Milagro Flores lució un vestido blanco largo, con una cola en la parte posterior y una orquídea que adornaba uno de sus hombros.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Así lucen Milagro Flores y otras figuras públicas durante la celebración del 15 de septiembre
7 de 10

La presentadora hondureña volvió a destacar este 15 de septiembre, durante la celebración de los 205 años de independencia patria.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Así lucen Milagro Flores y otras figuras públicas durante la celebración del 15 de septiembre
8 de 10

Iveth Artola y Elvis Mendoza, periodistas de GO TV y EL HERALDO, estuvieron en el interior del estadio para llevar todos los detalles de lo que aconteció durante la celebración.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Así lucen Milagro Flores y otras figuras públicas durante la celebración del 15 de septiembre
9 de 10

El periodista Alex Cáceres tampoco perdió la oportunidad de lucir un traje especial durante estas fiestas patrias.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Así lucen Milagro Flores y otras figuras públicas durante la celebración del 15 de septiembre
10 de 10

El presentador hondureño lució un traje negro con detalles dorados y posó junto a la presentadora Milagro Flores.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Cargar más fotos