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Emprendedores aprovechan los desfiles patrios para llevar sabor y color a las calles

Mientras unos desfilan, ellos trabajan; emprendedores aprovechan la fiestas patrias para brindar sus productos. Aquí las imágenes

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 07:52
Emprendedores aprovechan los desfiles patrios para llevar sabor y color a las calles
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Comidas completas, golosinas y hasta postres: los emprendedores capitalinos aprovechan los desfiles patrios para vender sus productos.

 Fotos: Estalin Irías | El Heraldo
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A las orillas de la calle pusieron las carpas para resguardarse del sol.

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Desde temprano llegaron para poner todo en su lugar y encender las hornillas.

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Hasta los militares aprovecharon para comer antes de que inicien los desfiles.

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Los vendedores ambulantes también aprovechan para brindar sus productos.

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Esta emprendedora está ofreciendo sus deliciosas fresas con crema a las personas.

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Mientras que otros ofrecen platos típicos como la carne asada.

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Otros emprendedores ofrecen pinchos de carne.

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Además, las personas pueden encontrar tajadas preparadas y papas fritas.

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Todos los vendedores dijeron estar listos para brindar la mejor atención a quienes estén durante los desfiles.

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Los capitalinos podrán disfrutar de estas opciones gastronómicas durante los desfiles patrios de este martes.

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Este martes se conmemoran los 205 años de independencia patria.

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