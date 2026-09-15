Emprendedores aprovechan los desfiles patrios para llevar sabor y color a las calles

Comidas completas, golosinas y hasta postres: los emprendedores capitalinos aprovechan los desfiles patrios para vender sus productos.
A las orillas de la calle pusieron las carpas para resguardarse del sol.
Desde temprano llegaron para poner todo en su lugar y encender las hornillas.
Hasta los militares aprovecharon para comer antes de que inicien los desfiles.
Los vendedores ambulantes también aprovechan para brindar sus productos.
Esta emprendedora está ofreciendo sus deliciosas fresas con crema a las personas.
Mientras que otros ofrecen platos típicos como la carne asada.
Otros emprendedores ofrecen pinchos de carne.
Además, las personas pueden encontrar tajadas preparadas y papas fritas.
Todos los vendedores dijeron estar listos para brindar la mejor atención a quienes estén durante los desfiles.
Los capitalinos podrán disfrutar de estas opciones gastronómicas durante los desfiles patrios de este martes.
Este martes se conmemoran los 205 años de independencia patria.