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Ambiente patrio se vive en la capital durante desfiles 2026

Así se vive el ambiente en los desfiles patrios 2026 en Honduras. Aquí las imágenes de varias zonas de la capital y de San Pedro Sula

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 07:26
Ambiente patrio se vive en la capital durante desfiles 2026
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Agentes policiales, caninos y estudiantes iniciaron las marchas de este 15 de septiembre en conmemoración de los 205 años de independencia. Aquí las imágenes de cómo se vive el ambiente en las primeras horas.

 Fotos: Estalin Irías | Alex Pérez | Grupo Opsa | EL HERALDO
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El estrado principal, donde estará el presidente Nasry Asfura, está listo para ver los 61 colegios desfilar dentro del Estadio Nacional Chelato Uclés.

 Foto: EL HERALDO
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En San Pedro Sula comenzaron los desfiles en punto de las 7:00 de la mañana.

 Foto: EL HERALDO
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El alcalde sampedrano Roberto Contreras encabezó los desfiles en la zona norte.

 Foto: EL HERALDO
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Por otro lado, en la capital, los pequeños están listos para iniciar a honrar a la patria desfilando.

 Foto: EL HERALDO
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Sin importar las adversidades, todos los pequeños están listos para formar parte de las fiestas patrias.

 Foto: EL HERALDO
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Este año hubo un cambio, pues los agentes policiales también formaron parte de los desfiles.

 Foto: EL HERALDO
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El Comando de Operaciones Policiales Especiales también desfiló este martes 15 de septiembre.

 Foto: EL HERALDO
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Las zonas alrededor del Estadio Nacional permanecen resguardadas por la Policía Nacional.

 Foto: EL HERALDO
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Todos resguardan a las personas que desfilan este día.

 Foto: EL HERALDO
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