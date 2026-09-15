Una fiesta de color, arte maya y música hará vibrar el Estadio Nacional por los 205 años de Independencia

Tegucigalpa, Honduras.- El Estadio Nacional José de la Paz Herrera se viste de gala este 15 de septiembre para transformarse en el epicentro del fervor patrio en la capital hondureña. El recinto está albergando una celebración colorida que conmemora los 205 años de independencia patria con un espectáculo artístico sin precedentes, marcado por la calidez del pueblo hondureño y un despliegue de tradición nacional. ​A diferencia de años anteriores, las autoridades organizadoras optaron por sustituir las tradicionales acrobacias de paracaidismo para dar paso a un innovador montaje central en la gramilla: un imponente escenario 360 grados concebido bajo una propuesta estética inspirada en la milenaria cultura Maya, desde donde decenas de artistas nacionales deleitan a las familias presentes.

​La jornada cívica tendrá la presencia de los titulares de los tres poderes del Estado, encabezados por el mandatario Nasry Asfura, quien acompañó el tramo inicial de los desfiles junto al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y el titular de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo, compartiendo escenario con invitados especiales y representaciones diplomáticas.​

Un total de 61 centros de educación ingresarán de forma ordenada hacia el interior del recinto, divididos en cinco bloques temáticos que exaltan desde el fervor cívico y las raíces étnicas hasta la riqueza natural del país, iniciando su despliegue desde el Instituto Monterrey hasta cerrar de forma festiva con el emblemático Instituto Central Vicente Cáceres.​



En la gradería y en el césped del coloso capitalino, la música resuena de manera ininterrumpida a cargo de bandas marciales, la Orquesta La Libertad Penitenciaria y agrupaciones folclóricas que llenan el ambiente de identidad nacional, mientras cuadros de danza y gimnasias rítmicas cautivan con sus coloridos trajes a los miles de espectadores.