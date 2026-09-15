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La Ceiba celebra a la patria a lo grande con desfiles

​Son unos 19 institutos educativos que participan en las marchas con su talento, con bandas de guerra, palillonas y cuadros alegóricos

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 08:39
La Ceiba celebra a la patria a lo grande con desfiles

Las autoridades municipales inauguraron los desfiles en la novia de Honduras.

 Foto: Carlos Molina | El Heraldo

La Ceiba, Honduras.- ​A las 7:30 a.m. de este martes 15 de septiembre dieron inicio los esperados desfiles patrios, en conmemoración del 205.º aniversario de Independencia, vistiendo de gala, ritmo y color la emblemática avenida San Isidro de La Ceiba.​

El fervor patrio comenzó formalmente con el solemne izado de la Bandera Nacional en la Plaza Central, en presencia de autoridades civiles, militares e integrantes del Comité Cívico Interinstitucional.​

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Posteriormente, las autoridades se trasladaron hacia la Plaza de las Banderas, el punto de partida, culminando en el estrado principal del Parque Central.

​Son unos 19 institutos educativos que participan en las marchas con su talento, con bandas de guerra, palillonas y cuadros alegóricos.​

El desfile es encabezado por el Instituto Manuel Bonilla, el más antiguo de la ciudad con 98 años de fundación.

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Redacción web
Carlos Molina

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