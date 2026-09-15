La Ceiba celebra a la patria a lo grande con desfiles

La Ceiba, Honduras.- A las 7:30 a.m. de este martes 15 de septiembre dieron inicio los esperados desfiles patrios, en conmemoración del 205.º aniversario de Independencia, vistiendo de gala, ritmo y color la emblemática avenida San Isidro de La Ceiba.
El fervor patrio comenzó formalmente con el solemne izado de la Bandera Nacional en la Plaza Central, en presencia de autoridades civiles, militares e integrantes del Comité Cívico Interinstitucional.
Posteriormente, las autoridades se trasladaron hacia la Plaza de las Banderas, el punto de partida, culminando en el estrado principal del Parque Central.
Son unos 19 institutos educativos que participan en las marchas con su talento, con bandas de guerra, palillonas y cuadros alegóricos.
El desfile es encabezado por el Instituto Manuel Bonilla, el más antiguo de la ciudad con 98 años de fundación.