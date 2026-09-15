La Ceiba celebra a la patria a lo grande con desfiles

La Ceiba, Honduras.- ​A las 7:30 a.m. de este martes 15 de septiembre dieron inicio los esperados desfiles patrios, en conmemoración del 205.º aniversario de Independencia, vistiendo de gala, ritmo y color la emblemática avenida San Isidro de La Ceiba.​

El fervor patrio comenzó formalmente con el solemne izado de la Bandera Nacional en la Plaza Central, en presencia de autoridades civiles, militares e integrantes del Comité Cívico Interinstitucional.​