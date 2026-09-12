Instituto Monterrey se prepara para encabezar los desfiles del 15 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- A pocos días de la celebración del 15 de Septiembre, el Instituto Monterrey se encuentra en la recta final de los preparativos para participar en los desfiles patrios de 2026. Las palillonas y pomponeras comenzaron su preparación en mayo, bajo la coordinación de Jessica Flores, profesora del Instituto Monterrey, quien explicó que las jóvenes han ensayado los sábados, domingos y algunos días de semana.

Los sábados, las prácticas se desarrollan de 8:30 de la mañana a 12:00 del mediodía, mientras que en los últimos días las jóvenes han intensificado los ensayos para llegar preparadas a la jornada cívica. Flores detalló que, desde el jueves y hasta el lunes previo al desfile, las integrantes también han practicado hasta las 5:00 de la tarde. El trabajo también ha incluido la elaboración y preparación de los elementos que utilizarán durante su presentación, entre ellos bastones y pompones, así como el vestuario.

Un vestuario inspirado en Honduras

Para el 15 de Septiembre, las palillonas y pomponeras del Instituto Monterrey utilizarán un vestuario que, según explicó Flores, busca representar la fuerza y el vigor de la mujer, así como elementos relacionados con la riqueza de Honduras. El traje contará con pedrería y un plumaje inspirado en la guacamaya, uno de los elementos que formará parte de la propuesta visual del colegio. Flores señaló que tanto las palillonas como las pomponeras participarán en el desfile, acompañadas por la banda del Instituto Monterrey.

Una banda de unos 70 estudiantes

Por su parte, la banda del Instituto Monterrey comenzó su preparación aproximadamente en febrero, explicó Sandra Rodríguez, profesora de la institución. Los primeros ensayos se enfocaron en los instrumentos de viento. Posteriormente, se incorporaron las liras y, desde junio, comenzó el proceso de ensamble de los diferentes integrantes. Para este 15 de Septiembre, la banda presentará un repertorio compuesto principalmente por música hondureña, en cumplimiento de lo solicitado por la Secretaría de Educación. Entre las piezas que preparan se encuentran “Polka Rosa”, “Conozca Honduras”, “Candú” y “El Encarguito”, de Guillermo Anderson, además de otras canciones. Rodríguez también adelantó que la banda tendrá una presentación especial con una pieza musical denominada “Mambo”, en la que los estudiantes realizarán una serie de movimientos y remixes. La profesora explicó que las piezas serán interpretadas de manera consecutiva y sin pausas, como parte del espectáculo que presentarán durante el desfile. Otro de los aspectos que destacará en la participación del Instituto Monterrey será el tamaño de su banda, integrada por aproximadamente 70 estudiantes.

El colegio número uno del desfile