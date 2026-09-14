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Hijo de reconocido exfutbolista provoca grave accidente de tránsito: Iba bajo efectos del alcohol

En la primera prueba, el futbolista registró un resultado de 0,91 mg/l de alcohol

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 08:42
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Hijo de leyenda italiana se mete en graves problemas. Provoca grave accidente e iba bajo efectos del alcohol.

Fotos: Cortesía.
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Daniel Maldini, hijo del legendario exdefensor italiano Paolo Maldini, protagonizó un accidente de tránsito durante la madrugada del domingo en la ciudad de Milán.
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El futbolista del Cagliari se encontraba conduciendo un Porsche Carrera 4 cuando, por circunstancias que están siendo investigadas, terminó chocando contra otro vehículo.
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El accidente ocurrió alrededor de las 05:15 de la madrugada en una zona ubicada al norte de Milán, según informaron medios de comunicación italianos.
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Como consecuencia del fuerte impacto, un total de seis personas resultaron heridas, aunque las autoridades confirmaron que ninguna sufrió lesiones de gravedad.
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Maldini fue trasladado posteriormente a un centro hospitalario para someterse a diferentes pruebas médicas y recibió el alta después de comprobarse que se encontraba en buenas condiciones.
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Tras el accidente, la Policía Local de Milán realizó al jugador dos pruebas de alcoholemia en el mismo lugar donde ocurrió el percance.
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En la primera prueba, el futbolista registró un resultado de 0,91 mg/l de alcohol, mientras que en la segunda medición alcanzó los 0,89 mg/l.
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Estas cifras superaron el límite permitido por la legislación italiana, que establece como máximo 0,5 g/l, por lo que las autoridades procedieron a retirarle el permiso de conducir.
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Las autoridades también solicitaron pruebas toxicológicas para determinar si Maldini había consumido alguna sustancia estupefaciente antes de ponerse al volante.
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Durante este lunes circularon versiones en medios italianos que apuntaban a un supuesto positivo en drogas, pero el Cagliari salió rápidamente al paso para aclarar la situación.
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El club italiano confirmó que Daniel Maldini fue sometido a los controles toxicológicos correspondientes y que todas las pruebas realizadas dieron resultado negativo.
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La entidad también informó que el futbolista continuaría con normalidad su actividad profesional y estaría presente en el entrenamiento del equipo tras el incidente.
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Maldini había pasado la noche en Milán después de disputar el partido del Cagliari frente al Atalanta, encuentro en el que consiguió marcar de penalti el gol de la victoria.
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Su abogado, Danilo Buongiorno, aseguró después del accidente que el jugador se encontraba en buenas condiciones de salud y que no había sufrido ningún tipo de lesión.
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A pesar del positivo en el control de alcoholemia y de la retirada de su permiso de conducir, Maldini podrá continuar entrenando con el Cagliari luego de confirmarse que los análisis de drogas resultaron completamente negativos.
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