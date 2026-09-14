Hijo de reconocido exfutbolista provoca grave accidente de tránsito: Iba bajo efectos del alcohol

Hijo de leyenda italiana se mete en graves problemas. Provoca grave accidente e iba bajo efectos del alcohol.
Daniel Maldini, hijo del legendario exdefensor italiano Paolo Maldini, protagonizó un accidente de tránsito durante la madrugada del domingo en la ciudad de Milán.
El futbolista del Cagliari se encontraba conduciendo un Porsche Carrera 4 cuando, por circunstancias que están siendo investigadas, terminó chocando contra otro vehículo.
El accidente ocurrió alrededor de las 05:15 de la madrugada en una zona ubicada al norte de Milán, según informaron medios de comunicación italianos.
Como consecuencia del fuerte impacto, un total de seis personas resultaron heridas, aunque las autoridades confirmaron que ninguna sufrió lesiones de gravedad.
Maldini fue trasladado posteriormente a un centro hospitalario para someterse a diferentes pruebas médicas y recibió el alta después de comprobarse que se encontraba en buenas condiciones.
Tras el accidente, la Policía Local de Milán realizó al jugador dos pruebas de alcoholemia en el mismo lugar donde ocurrió el percance.
En la primera prueba, el futbolista registró un resultado de 0,91 mg/l de alcohol, mientras que en la segunda medición alcanzó los 0,89 mg/l.
Estas cifras superaron el límite permitido por la legislación italiana, que establece como máximo 0,5 g/l, por lo que las autoridades procedieron a retirarle el permiso de conducir.
Las autoridades también solicitaron pruebas toxicológicas para determinar si Maldini había consumido alguna sustancia estupefaciente antes de ponerse al volante.
Durante este lunes circularon versiones en medios italianos que apuntaban a un supuesto positivo en drogas, pero el Cagliari salió rápidamente al paso para aclarar la situación.
El club italiano confirmó que Daniel Maldini fue sometido a los controles toxicológicos correspondientes y que todas las pruebas realizadas dieron resultado negativo.
La entidad también informó que el futbolista continuaría con normalidad su actividad profesional y estaría presente en el entrenamiento del equipo tras el incidente.
Maldini había pasado la noche en Milán después de disputar el partido del Cagliari frente al Atalanta, encuentro en el que consiguió marcar de penalti el gol de la victoria.
Su abogado, Danilo Buongiorno, aseguró después del accidente que el jugador se encontraba en buenas condiciones de salud y que no había sufrido ningún tipo de lesión.
A pesar del positivo en el control de alcoholemia y de la retirada de su permiso de conducir, Maldini podrá continuar entrenando con el Cagliari luego de confirmarse que los análisis de drogas resultaron completamente negativos.