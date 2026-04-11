Así se vivió "El Despecho Tour" de Jesse & Joy en el Coliseum Nacional

El Coliseum Nacional fue escenario de una noche que el pop latino hondureño difícilmente olvidará.
Mariachis, paneles de luz y un público entregado.
Jesse Huerta abre el concierto solo ante el piano con las primeras notas de ¡Corre!
Joy irrumpe en el escenario entre cuatro paneles XXL al inicio del show.
El Coliseum Nacional, repleto, canta a una sola voz durante los primeros acordes.
Los hermanos Huerta, juntos sobre el escenario, durante una de las canciones más coreadas de la noche.
El público de Tegucigalpa responde con carteles y cintas alusivas durante El Despecho Tour.
Cinco mariachis se suman al escenario en el momento más álgido del concierto.
Jesse durante el popurrí acústico, uno de los momentos más íntimos de la velada.
El escenario, iluminado con los paneles XXL en su máxima potencia, durante el medley urbano.
Carteles con mensajes de amor y despecho, protagonistas silenciosos entre el público.
Jesse y Joy saludan al final del concierto ante una ovación que tardó en apagarse.
Las luces del Coliseum Nacional se apagan a las 11:20. La gente aún tararea afuera.
El cierre de la noche: todo el Coliseum de pie cantando Espacio Sideral.