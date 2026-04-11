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Así se vivió "El Despecho Tour" de Jesse & Joy en el Coliseum Nacional

El Coliseum Nacional de Tegucigalpa fue el escenario de una noche de pop, mariachis y desamor con Jesse & Joy

  • Actualizado: 11 de abril de 2026 a las 10:41
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El Coliseum Nacional fue escenario de una noche que el pop latino hondureño difícilmente olvidará.

 Foto: Alex Pérez | El Heraldo
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Mariachis, paneles de luz y un público entregado.

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Jesse Huerta abre el concierto solo ante el piano con las primeras notas de ¡Corre!

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Joy irrumpe en el escenario entre cuatro paneles XXL al inicio del show.

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El Coliseum Nacional, repleto, canta a una sola voz durante los primeros acordes.

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Los hermanos Huerta, juntos sobre el escenario, durante una de las canciones más coreadas de la noche.

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El público de Tegucigalpa responde con carteles y cintas alusivas durante El Despecho Tour.

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Cinco mariachis se suman al escenario en el momento más álgido del concierto.

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Jesse durante el popurrí acústico, uno de los momentos más íntimos de la velada.

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El escenario, iluminado con los paneles XXL en su máxima potencia, durante el medley urbano.

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Carteles con mensajes de amor y despecho, protagonistas silenciosos entre el público.

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Jesse y Joy saludan al final del concierto ante una ovación que tardó en apagarse.

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Las luces del Coliseum Nacional se apagan a las 11:20. La gente aún tararea afuera.

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El cierre de la noche: todo el Coliseum de pie cantando Espacio Sideral.

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