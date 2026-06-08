  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

'Rambo' de León hace confesión sobre denuncias de manutención: "Pretendía el triple"

Julio César de León habló por primera vez de cuántos hijos procreó y los problemas legales que tuvo por demandas de exparejas

  • Actualizado: 08 de junio de 2026 a las 16:45
'Rambo' de León hace confesión sobre denuncias de manutención: Pretendía el triple
1 de 10

Sin filtros y como nunca lo había hecho, Julio César "Rambo" de León habló sobre el tema de demandas de manutención que ha recibido en su carrera. El exjugador se refirió a la relación con sus exparejas y los temas legales que ha tenido.

Foto: El Heraldo
'Rambo' de León hace confesión sobre denuncias de manutención: Pretendía el triple
2 de 10

Fue en un live de TikTok que "Rambo" fue consultado por este tema e hizo varias revelaciones, cosas que nunca había contando en una entrevista o intervención.

Foto: Captura de pantalla
'Rambo' de León hace confesión sobre denuncias de manutención: Pretendía el triple
3 de 10

Fue en el live de TikTok que leyó un comentario que decía "pero sí te llovían las demandas". Esto hizo que el exjugador dedicara varios minutos para hablar del tema.

Foto: Cortesía redes
'Rambo' de León hace confesión sobre denuncias de manutención: Pretendía el triple
4 de 10

"Fijate que no, lo que pasa es que aquí es escandalosa la gente y la prensa. Lo que pasa es que la ex que tuve se asesoró con un abogado ahí medio borrachito el muchacho, yo nunca quise hacerle daño...", inició diciendo.

Foto: Cortesía redes
'Rambo' de León hace confesión sobre denuncias de manutención: Pretendía el triple
5 de 10

Añadió que "ellos cayeron en esa desgracias bien feas y no es culpa mía, así como actúas lastimosamente te cae el doble. No solo vos que causás daño, también a tus generaciones. No se metan contra el gusto, no le roben al gusto..."

 Foto: Captura de pantalla
'Rambo' de León hace confesión sobre denuncias de manutención: Pretendía el triple
6 de 10

Y continuó: "se llevan una maldición tremenda hasta la cuarta generación. Cada vez que venía yo acá, venía este muchacho con ella y tenía alerta migratoria o demanda, cuando yo le pagaba hasta tres meses adelantado".

Foto: Captura de pantalla
'Rambo' de León hace confesión sobre denuncias de manutención: Pretendía el triple
7 de 10

"Rambo" de León afirmó que "nunca he hablado de eso, hasta ahorita lo hablo y aconsejo también hasta de eso a los chicos. Cuando fui a Tegucigalpa a buscar mi expediente resulta que ya estaba todo resuelto".

Foto: Captura de pantalla
'Rambo' de León hace confesión sobre denuncias de manutención: Pretendía el triple
8 de 10

"La muchacha pretendía el triple y yo le daba una buena platita, a todos mis hijos los he alimentado y a nadie le ha faltado algo. Gracias al Señor he sido un buen padre y los he apoyado", dijo.

Foto: Cortesía redes
'Rambo' de León hace confesión sobre denuncias de manutención: Pretendía el triple
9 de 10

"Resulta que perdieron el expediente en Tegucigalpa. Los abogados se prestan para algunas cositas indebidas y lastimosamente pues no saben contra quién se meten, son tres varoncitos y tres niñas", confesó.

Foto: Cortesía redes
'Rambo' de León hace confesión sobre denuncias de manutención: Pretendía el triple
10 de 10

Julio César de León terminó diciendo que tiene la ciudadanía italiana y entró a política con Libertad y Refundación solo para intentar ayudar al deporte en Honduras.

Foto: Cortesía redes
Cargar más fotos