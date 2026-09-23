Vaguada dejará lluvias y chubascos en Honduras este jueves 24 de septiembre

El pronosticador de turno de Cenaos señaló que las condiciones atmosféricas estarán asociadas con la interacción de la vaguada en superficie y la humedad proveniente de ambos cuerpos de agua.

De acuerdo con Ochoa, este escenario provocará "abundante nubosidad, lluvias y chubascos de las humedades dispersos con actividad eléctrica", con mayor intensidad y acumulados de precipitación en sectores del occidente, centro y sur del país.

Tegucigalpa, Honduras.- Una vaguada en superficie interactuará este jueves 24 de septiembre con la convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y el océano Pacífico, condiciones que generarán lluvias y chubascos en Honduras , informó Will Ochoa, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

En cuanto a los oleajes, Ochoa indicó que en la costa norte se esperan condiciones normales, con olas de 1 a 3 pies.

Mientras que en el golfo de Fonseca, el oleaje estará "un poco alterado", con alturas de entre 2 y 4 pies, según el pronóstico proporcionado para este jueves.

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Respecto a las temperaturas, Tegucigalpa tendrá una máxima de 27 C° y una mínima de 18 C°, de acuerdo con los datos proporcionados por el pronosticador.

En la región central se espera una temperatura máxima de 30 C° y una mínima de 22 C°, mientras que en la región insular la máxima será de 28 C° y la mínima de 25 C°.

Para la región norte se pronostica una máxima de 30 C° y una mínima de 23 C°. En la región oriental, las temperaturas alcanzarán los 32 C° como máxima y 23 C° como mínima.

La región sur tendrá una temperatura máxima de 32 C° y una mínima de 25 C°, mientras que en la región occidental se espera una máxima de 29 C° y una mínima de 16 C°.

Ochoa reiteró que las lluvias y chubascos tendrán mayor intensidad y acumulados de precipitación en los sectores occidental, central y sur del territorio hondureño.

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