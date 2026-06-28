Asfura lidera liberación de guacamayas rojas y exhorta a proteger la riqueza natural de Honduras

“Eso es lo que tenemos, una Honduras que debemos amar en todo momento. Hoy, este gran esfuerzo de estas doce aves, que se incubaron, que fueron cuidadas para hoy poder liberarlas y que vengan a conformar las 143 aves que vuelan el cielo de Honduras, especialmente aquí, el cielo de Copán”, expresó el presidente durante la décima tercera liberación de guacamayas rojas realizada en Macaw Mountain.

Tegucigalpa, Honduras. -En el marco del Día Nacional de la Guacamaya Roja , el presidente de la República, Nasry Asfura, participó en el Guacamaya Fest 2026 , donde destacó el éxito del programa de conservación que ya suma 143 aves volando en libertad en el Valle de Copán.

El mandatario fue acompañado por el ministro de Turismo, Andrés Ehrler; el ministro director del Instituto de Conservación Forestal (ICF), José Armando Ramírez; Paola Carías, representante de Macaw Mountain; y Lloyd Davidson, fundador de Macaw Mountain, quienes destacaron la importancia de fortalecer los esfuerzos de conservación, el turismo sostenible y la protección de la guacamaya roja en el país.

El titular del Ejecutivo participó en la liberación de los 12 ejemplares de guacamaya roja nacidos en el Centro de Incubación y Crianza Asistida (CICA), un esfuerzo impulsado por PRO-ALAS y Macaw Mountain que, durante más de una década, ha permitido consolidar uno de los programas de conservación más exitosos de Honduras y convertir al Valle de Copán en un referente regional de protección de la vida silvestre y turismo sostenible.

“Estamos muy alegres de poder estar en Macaw Mountain, Pro Alas, este día celebrando, hoy 28 de junio, el Día de la Guacamaya, nuestra ave nacional”, manifestó el mandatario, quien además resaltó el valor natural del país al afirmar: “Es una belleza estar aquí; es una belleza lo que tenemos en Honduras”.

Durante su intervención, el presidente Asfura destacó que el objetivo del Gobierno es fortalecer este tipo de iniciativas para que el modelo de conservación pueda extenderse a otras regiones del país.

“Y que tengamos esa oportunidad, claro, de poder tenerlo en otros departamentos del país va a ser para nosotros algo excepcional”, expresó el mandatario hondureño.

Asfura hizo un llamado a todos los hondureños a "convertirse en guardianes de la riqueza natural del país y a fortalecer el sentido de pertenencia por Honduras".

“Estoy seguro de que cada uno de nosotros, los hondureños, podemos desarrollar ese amor hacia Honduras. Es bello lo que tenemos; cuidémoslo, amémoslo, preocupémonos por él. Hagamos una Honduras próspera, grande y bella para todos”, enfatizó.

El Guacamaya Fest reunió a centenares de familias, turistas nacionales e internacionales, emprendedores, artesanos y representantes de diferentes instituciones en una jornada llena de color, cultura y educación ambiental.

La celebración reafirmó a Copán Ruinas como uno de los principales destinos turísticos del país y como un ejemplo de que la conservación de la biodiversidad también genera desarrollo económico para las comunidades.

Al concluir su participación, el presidente extendió una invitación a todos los visitantes para seguir descubriendo la riqueza de Copán Ruinas y del resto del país.

“Todos, desde donde hayan venido, de cualquier parte del país o de otros países, sean bienvenidos aquí a Copán Ruinas”, concluyó.

El Guacamaya Fest 2026 culminó una jornada llena de color, cultura, tradición y compromiso con el medio ambiente, consolidándose como uno de los eventos turísticos y de conservación más importantes de Honduras.

La liberación de las doce guacamayas rojas reafirma el éxito de un modelo que une la protección de la biodiversidad, el desarrollo de las comunidades y la promoción de Copán Ruinas como un destino de referencia para el turismo nacional e internacional.