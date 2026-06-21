Selección de Grandes Crímenes: Unas largas vacaciones

VERDAD. “La Policía sabe la verdad -me dijo el Comisario-; sabemos lo que pasó ese día”.

“Hay un gringo detenido”.

“Ese es otro cuento, Carmilla... La verdad va a sorprender a muchos. Pero, ¿o es por Angie Peña por quien le pedí esta reunión? Es por un caso que la DPI resolvió con verdadero profesionalismo. Porque, tengo que decirlo, los muchachos de investigaciones son excelentes detectives, y las mujeres son especialistas haciendo su trabajo. Y, por supuesto, aunque la cabeza esté podrida, en la DPI todos estamos comprometidos en la investigación criminal. “¿Para eso nos reunimos?”. “¡No! Por supuesto que no; es para contarle el caso de Carla. Un día salió de su casa a las diez de la mañana. Los guardias de la colonia registraron su salida y las cámaras la grabaron manejando su propio vehículo, una camioneta Mercedes Benz del año, regalo de aniversario de bodas del esposo. Este es un hombre serio, agradable, dedicado a sus negocios, aportante de políticos de todos los partidos, y que se casó con ella después de enviudar de su primera esposa, con la que tuvo cuatro hijos, ya grandes, casados y que trabajan con él en sus empresas. Aunque no es un hombre viejo; tiene cincuenta y cinco años y viene de una familia adinerada desde hace generaciones. Carla, su nueva esposa, tenía cuarenta años cuando se casó con él. Administradora de empresas, bonita, hermosa, divorciada y sin hijos de su primer matrimonio. A los cuarenta y un años, tuvo a Munir, el hijo de don Sebas. A los cuarenta y dos, era más feliz que nunca. Todo lo tenía, su esposo la amaba, sus hijastros la estimaban, y tenía un hijo. ¿Qué más podía pedir? Pero, desde aquel día en que salió a las diez de la mañana de su colonia, no se le volvió a ver. El esposo denunció su desaparición a las seis de la tarde. Dijo que no contestaba el teléfono y que ella no se había comunicado ni una sola vez ese día. La última llamada que hizo fue a un número que empezamos a investigar, y la llamada duró solo veintisiete segundos. El GPS del Mercedes lo ubicó en un centro comercial. Allí estaba el celular, apagado. Revisamos las cámaras, y ella se bajó del vehículo, entró al mall, bebió un café, se levantó, caminó hacia los baños, y nunca más salió”. También puedes leer: Selección de Grandes Crímenes: El país de la Muerte “¿No salió? ¿La encontraron allí? ¿Qué le pasó?”. “Revisamos las cámaras, vimos a las mujeres que entraban y salían y nos encontramos con algo genial. Carla entró; después de ella entró una mujer gorda, vestida con poca elegancia. A los siete minutos, salió esta mujer. Después, unos tres minutos más tarde, salieron dos. Una era delgada, no muy alta, y vestía ropa deportiva, era pelo largo, anteojos oscuros y botines; llevaba una gran bolsa, como llevan muchas mujeres. Hasta aquí, no encontramos nada que valiera la pena”. “Pero, usted dijo que vieron algo genial”. “Y ya se va a dar cuenta por qué digo esto”.

TAXI

El comisario bebió un poco de su café y agregó: “La mujer gorda salió del mall con naturalidad, tal y como entró, porque la seguimos desde que las primeras cámaras la captaron. Llegó a la calle, contrató un taxi y se fue. Hasta aquí, no nos hubiera importado nada de esto. Todo empezó a enredarse cuando encontramos el Mercedes Benz abandonado, el celular apagado y buscamos a Carla hasta que se quedó en el baño. Todo era un misterio. ¿Cómo es posible que las cámaras no la grabaran saliendo del baño? ¿Cómo no la siguieron caminando en el mall? Y, ¿por qué dejó su celular en el carro, que también abandonó?”. “Revisaron el baño”. “¿Qué podíamos encontrar después de veinticuatro horas? Nada. Las aseadoras dijeron que no encontraron nada extraño. Lo común. Llevamos a los muchachos de Dactiloscopia, pero las aseadoras son muy pulcras, y siempre limpian todo; las huellas que hallamos eran nuevas, y no sirvieron de nada”. “¿Y el taxi?”. “A eso vamos”. “Seguramente era del punto de taxis del mall. Teníamos el número y la placa. Nos dijeron que ese taxi no era de ese punto. Les presentamos el video de seguridad y los taxistas dijeron que allí se estacionan algunos compañeros, y que recogen carreras; o los llama un cliente y los espera allí. Y, cuando encontramos el taxi, buscando en los registros el número, nos llevamos la sorpresa de que no era un Corolla, como el que teníamos grabado, si no, un Hyundai; y este Hyundai tenía tres días de estar en el taller”. Te puede interesar: Selección de Grandes Crímenes: El país de la Muerte (2/2) “Bonito misterio”. “Muy bonito. Por eso le pedí que lo escriba para EL HERALDO y para que la población conozca mejor a la DPI”. Trajeron el desayuno. “¿Cómo clonaron aquel número? -preguntó el oficial-. ¿Alguien sabía que el taxi real estaba en el taller? ¿Qué relación tenía con este taller y con el taxi real la persona que preparó el Corolla? O, ¿fue pura casualidad? ¿Ya estaba clonado el número, como pasa muchas veces?”. “Ajá”. “Seguimos al Corolla, dio vueltas y vueltas, hasta que se perdió más allá de la salida al norte, donde no hay cámaras. Revisamos las cámaras de más adelante, pero el taxi no pasó. Se detuvo en alguna parte, y allí, se esfumó. No regresó a la ciudad”.“Vaya que sí es un excelente

misterio”.“En el video de las cámaras de seguridad que dan a la calle, teníamos la imagen del chofer del taxi...”“Eso le iba a preguntar”.“Fue uno de los primeros detalles que buscamos, seguros de que nos ayudaría a seguir una pista, un indicio, algo... Pero, el chofer andaba gorra, barba negra tupida, usaba anteojos y llevaba puesta una mascarilla negra; vestía una chumpa gruesa negra también, y, al acercar las imágenes, vimos que en el tablero del carro, cerca del timón, tenía una estatuita muy pequeña del Chavo del Ocho. Y en el rin trasero de la derecha tenía un golpe. Un rin de aluminio de estrella pulido. Un golpe como de llave de ruedas o de piedra, pequeño, pero que de algo debía servir. Tenía llantas nuevas y solo llevaba el número en la puerta de atrás. Y, por supuesto, no estaba polarizado”.“Extraño”. “No, extraño no. Bien pensado, porque los taxis polarizados los detiene la Policía”. “¿En los otros videos se ve a la mujer en el taxi?”. “Nunca se bajó. Iba atrás”.

EL ESPOSO