Falta de escrituras en 46 centros de salud impide proceso de restauraciones

Tegucigalpa, Honduras.- La carencia de escrituras a nombre de la Secretaría de Salud ha provocado un estancamiento en los proyectos de rehabilitación en 46 centros de salud del Distrito Central, a pesar del visible deterioro de varias de sus instalaciones y de las constantes quejas de los pacientes.
De los 66 establecimientos que forman la Región Sanitaria Metropolitana del Distrito Central (RMS), solo 15 pertenecen legalmente a la Secretaría de Salud. Los restantes 46 son propiedad de patronatos, alcaldías, iglesias o particulares, situación que impide invertir fondos públicos en mejoras de infraestructura.
Cinthia Aguilar, jefa regional de la RMS, explicó que el primer paso para recuperar los establecimientos es resolver la situación legal de los inmuebles.
"Lo primero que debemos hacer es normalizar los procesos. Cuando un establecimiento no pertenece legalmente a la Secretaría de Salud, no podemos invertir recursos públicos en infraestructura que no es propiedad de la institución", afirmó Aguilar.
La funcionaria detalló que uno de los casos más avanzados es el del centro de salud 3 de Mayo, ya que el inmueble pertenece actualmente al patronato de la colonia.
La titular indicó que la Secretaría de Salud ya ha iniciado el proceso para cancelar el justiprecio del terreno y posteriormente escriturarlo a nombre de la institución, trámite que, según las estimaciones legales, podría tardar cerca de seis meses.
"En el caso del centro de salud 3 de Mayo ya se está realizando el pago correspondiente para adquirir la propiedad. Una vez concluido el proceso de escrituración podremos ejecutar proyectos de rehabilitación en esas instalaciones", manifestó Aguilar.
Entre los establecimientos que aún deben regularizar su situación jurídica figuran los centros de salud 3 de Mayo, el anexo de la colonia San Miguel, Alemania, El Carrizal, colonia Flor del Campo, Las Torres, La Centroamérica Oeste, La San Francisco, Santa Rosa, entre otros.
Mientras estos inmuebles continúen sin pertenecer legalmente a la Secretaría de Salud, las autoridades sanitarias reiteran que no pueden ejecutar obras de remodelación ni ampliar la infraestructura con recursos del Estado.
"No existe un costo global para regularizar todos los inmuebles porque cada propiedad tiene un proceso distinto. En la 3 de Mayo la deuda asciende a 42 mil lempiras, pero cada caso debe resolverse individualmente", agregó la jefa regional.
La funcionaria señaló que uno de los principales objetivos de la institución es fortalecer la atención primaria mediante la creación de nuevos policlínicos que permitan disminuir la presión asistencial que actualmente enfrentan los hospitales públicos.
Las limitaciones de infraestructura también son evidentes para quienes diariamente acuden a recibir atención médica en los diferentes centros de salud de la capital.
En el centro de salud de la colonia Las Torres, los pacientes aseguran que el edificio ya no responde a las necesidades de la población debido a sus años de funcionamiento y al crecimiento de la demanda.
Esperanza Reyes relató que el establecimiento nunca ha sido remodelado y que actualmente presenta problemas de espacio, falta de equipo médico, ausencia de silla de ruedas, necesidad de aire acondicionado y deficiencias en los baños.
"La atención médica es buena, pero el edificio ya no da para más. Hace falta ampliarlo porque muchas personas esperan prácticamente en la calle debido al poco espacio", manifestó la paciente.
También señaló que la escasez de medicamentos continúa siendo una de las principales preocupaciones de quienes buscan atención médica, ya que en muchas ocasiones únicamente encuentran tratamientos básicos.
En el centro de salud de la colonia Flor del Campo los usuarios también reconocen el trabajo del personal sanitario, aunque consideran urgente mejorar las condiciones físicas del inmueble.
Doña Guillermina Blandín, paciente el cesamo expresó que los baños presentan puertas deterioradas o inexistentes, situación que afecta la privacidad de los usuarios, mientras que algunos medicamentos siguen haciendo falta para completar los tratamientos.
Por su parte, Luis Cabrera otro de los pacientes consultados por este rotativo coincidió en que la atención del personal es adecuada, pero advirtió que la infraestructura requiere mejoras urgentes.
Esta realidad no es exclusiva, también se observa en establecimientos como 3 de Mayo y Las Crucitas, donde existen dificultades para resguardar documentos, medicamentos e insumos médicos en espacios adecuados.