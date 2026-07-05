Falta de escrituras en 46 centros de salud impide proceso de restauraciones

Tegucigalpa, Honduras.- La carencia de escrituras a nombre de la Secretaría de Salud ha provocado un estancamiento en los proyectos de rehabilitación en 46 centros de salud del Distrito Central, a pesar del visible deterioro de varias de sus instalaciones y de las constantes quejas de los pacientes.

De los 66 establecimientos que forman la Región Sanitaria Metropolitana del Distrito Central (RMS), solo 15 pertenecen legalmente a la Secretaría de Salud. Los restantes 46 son propiedad de patronatos, alcaldías, iglesias o particulares, situación que impide invertir fondos públicos en mejoras de infraestructura.

Cinthia Aguilar, jefa regional de la RMS, explicó que el primer paso para recuperar los establecimientos es resolver la situación legal de los inmuebles.

"Lo primero que debemos hacer es normalizar los procesos. Cuando un establecimiento no pertenece legalmente a la Secretaría de Salud, no podemos invertir recursos públicos en infraestructura que no es propiedad de la institución", afirmó Aguilar.

La funcionaria detalló que uno de los casos más avanzados es el del centro de salud 3 de Mayo, ya que el inmueble pertenece actualmente al patronato de la colonia.

La titular indicó que la Secretaría de Salud ya ha iniciado el proceso para cancelar el justiprecio del terreno y posteriormente escriturarlo a nombre de la institución, trámite que, según las estimaciones legales, podría tardar cerca de seis meses.

"En el caso del centro de salud 3 de Mayo ya se está realizando el pago correspondiente para adquirir la propiedad. Una vez concluido el proceso de escrituración podremos ejecutar proyectos de rehabilitación en esas instalaciones", manifestó Aguilar.

Entre los establecimientos que aún deben regularizar su situación jurídica figuran los centros de salud 3 de Mayo, el anexo de la colonia San Miguel, Alemania, El Carrizal, colonia Flor del Campo, Las Torres, La Centroamérica Oeste, La San Francisco, Santa Rosa, entre otros.

Mientras estos inmuebles continúen sin pertenecer legalmente a la Secretaría de Salud, las autoridades sanitarias reiteran que no pueden ejecutar obras de remodelación ni ampliar la infraestructura con recursos del Estado.