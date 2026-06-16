¿A cuánto asciende el gasto presupuestario de tres poderes del Estado?

Tegucigalpa, Honduras.- Los poderes del Estado reportan gastos hasta de la mitad de la asignación presupuestaria para el presente ejercicio fiscal.

EL HERALDO constató de conformidad a datos de la Secretaría de Finanzas (Sefin) que con el 55.6% de ejecución equivalente a 657.6 millones de lempiras, la Presidencia de la República en representación del Poder Ejecutivo refleja los mayores egresos.

El referido órgano dispone de una partida de 833 millones de lempiras para el 2026, por lo que le queda de saldo L525.4 millones.

De los 4,396.4 millones de lempiras otorgados al Poder Judicial ha ejecutado a la fecha 2,106.3 millones de lempiras equivalentes al 47.9%.

En el caso del Congreso Nacional la erogación es del 41.7% de 1,530.3 millones de lempiras, es decir L637.6 millones, siendo el poder estatal con el menor gasto de su presupuesto anual.