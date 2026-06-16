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¿A cuánto asciende el gasto presupuestario de tres poderes del Estado?

Presidencia de la República en representación del Poder Ejecutivo reporta la mayor erogación de fondos asignados para el presente ejercicio fiscal

  • Actualizado: 16 de junio de 2026 a las 16:53
¿A cuánto asciende el gasto presupuestario de tres poderes del Estado?

En los últimos gobiernos la Presidencia de la República es el órgano representativo del Poder Ejecutivo que eroga con más rapidez su partida presupuestaria.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los poderes del Estado reportan gastos hasta de la mitad de la asignación presupuestaria para el presente ejercicio fiscal.

EL HERALDO constató de conformidad a datos de la Secretaría de Finanzas (Sefin) que con el 55.6% de ejecución equivalente a 657.6 millones de lempiras, la Presidencia de la República en representación del Poder Ejecutivo refleja los mayores egresos.

El referido órgano dispone de una partida de 833 millones de lempiras para el 2026, por lo que le queda de saldo L525.4 millones.

De los 4,396.4 millones de lempiras otorgados al Poder Judicial ha ejecutado a la fecha 2,106.3 millones de lempiras equivalentes al 47.9%.

En el caso del Congreso Nacional la erogación es del 41.7% de 1,530.3 millones de lempiras, es decir L637.6 millones, siendo el poder estatal con el menor gasto de su presupuesto anual.

¿Cómo avanza la ejecución del presupuesto general de la República 2026?

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Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

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