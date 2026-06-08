Muere motociclista que chocó con rapidito en San Pedro Sula

La víctima respondió al nombre de Zairy Portillo Betancourt, de 51 años, originario de Jocón, Yoro, quien de acuerdo con los doctores que lo atendían murió a las 10:15 am en la unidad de cuidados intensivos (UCI) producto de las lesiones que presentaba en más del 80% de su cuerpo.

San Pedro Sula, Honduras.- El médico personal del hospital Mario Rivas reportó ayer la muerte de un hombre que resultó con graves quemaduras el jueves 4 de junio luego de que su moto se incendiara tras chocar con un autobús en el barrio Barandillas de esta ciudad.

La tragedia que conllevó a la muerte de Portillo ocurrió exactamente en la 4 calle, 3 avenida, zona noreste de la ciudad. Según contaron testigos, la víctima iba en su motocicleta en la 4 calle, que conduce de oeste a este, y no respetó el alto, por lo que impactó en el costado de la unidad de transporte de la Ruta 2 que circulaba en la avenida.

El encontronazo hizo que el tanque de combustible de la moto se incendiara, por lo que las llamas alcanzaron rápidamente al motociclista, quien fue auxiliado por personas que pasaban por el lugar.

Tras ser alertados sobre la emergencia, el Cuerpo de Bomberos se hizo presente a la escena para sofocar las llamas, que consumieron en su totalidad tanto la moto como la unidad de transporte.

Asimismo, paramédicos trasladaron a la víctima en una ambulancia al Mario Rivas , donde, pese a recibir atención especializada y ser intervenido quirúrgicamente, perdió la vida.