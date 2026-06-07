Alertan por acumulados de hasta 80 milímetros: onda tropical y vaguada dejarán fuertes lluvias

Tegucigalpa, Honduras.- El desplazamiento de una onda tropical de corta amplitud y una vaguada en superficie asociada a un sistema de baja presión ubicado al suroeste del Golfo de Fonseca dejará lluvias y tormentas eléctricas este lunes en gran parte del territorio nacional.
Según el pronóstico oficial, las precipitaciones serán de débiles a moderadas en la mayor parte del país, aunque los mayores acumulados se concentrarán en las regiones suroccidental, sur y central, donde las condiciones atmosféricas favorecerán lluvias más persistentes y de mayor intensidad.
Las proyecciones meteorológicas indican que departamentos como Copán, Intibucá, La Paz y Lempira podrían registrar los acumulados más elevados, con precipitaciones entre los 70 y 80 milímetros. Estas cantidades podrían provocar crecidas repentinas de quebradas, inundaciones urbanas en sectores vulnerables y saturación de suelos en zonas montañosas.
En el centro del país también se prevén lluvias importantes. Francisco Morazán y El Paraíso podrían acumular hasta 40 milímetros de lluvia, mientras que Comayagua alcanzaría registros cercanos a los 50 milímetros.
Copeco advirtió que el comportamiento atmosférico observado en los primeros días de junio podría mantenerse durante el resto del mes, favoreciendo jornadas con lluvias recurrentes, principalmente durante las tardes y noches.
El jefe de Alerta Temprana de Copeco, Juan José Reyes, señaló que las precipitaciones registradas recientemente en el Distrito Central y otras zonas del país podrían extenderse durante los próximos días, especialmente en las regiones oriental, central, sur y suroccidental.
Las lluvias, aunque beneficiosas para la recarga hídrica y las actividades agrícolas, también podrían incrementar el riesgo de deslizamientos y derrumbes.