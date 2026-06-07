Alertan por acumulados de hasta 80 milímetros: onda tropical y vaguada dejarán fuertes lluvias

Tegucigalpa, Honduras.- El desplazamiento de una onda tropical de corta amplitud y una vaguada en superficie asociada a un sistema de baja presión ubicado al suroeste del Golfo de Fonseca dejará lluvias y tormentas eléctricas este lunes en gran parte del territorio nacional.

Según el pronóstico oficial, las precipitaciones serán de débiles a moderadas en la mayor parte del país, aunque los mayores acumulados se concentrarán en las regiones suroccidental, sur y central, donde las condiciones atmosféricas favorecerán lluvias más persistentes y de mayor intensidad.

Las proyecciones meteorológicas indican que departamentos como Copán, Intibucá, La Paz y Lempira podrían registrar los acumulados más elevados, con precipitaciones entre los 70 y 80 milímetros. Estas cantidades podrían provocar crecidas repentinas de quebradas, inundaciones urbanas en sectores vulnerables y saturación de suelos en zonas montañosas.