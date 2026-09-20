Hondureño Mauricio Dubón celebra: Atlanta Braves son campeones del Este de la Liga Nacional

Houston, Estados Unidos.- El hondureño Mauricio Dubón celebró este domingo un nuevo logro en su carrera en las Grandes Ligas, luego de que los Atlanta Braves aseguraran el título de la División Este de la Liga Nacional. Atlanta selló la conquista con una victoria 4-2 sobre los Houston Astros, resultado que además significó una barrida en la serie y permitió a los Braves alcanzar un récord de 92-64.

Dubón volvió a responder con el bate en este compromiso y conectó un doble, llegando a 28 batazos de dos bases en la temporada, cifra que lo coloca en el tercer lugar entre los jugadores de Atlanta en este apartado. El catracho también anotó una carrera para alcanzar las 63 anotadas en la campaña, ubicándose quinto dentro del equipo. Uno de los datos más destacados de su actuación es que Dubón atraviesa una racha de nueve partidos consecutivos conectando al menos un imparable, demostrando su regularidad en el cierre de la temporada. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse