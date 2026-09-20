Juticalpa vs Marathón EN VIVO: A qué hora es el partido y dónde ver EN DIRECTO HOY

Juticalpa, Honduras.- Juticalpa FC recibe al Marathón este domingo en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas en el partido que cerrará la jornada 8 del Torneo Apertura 2026-2027 de la Liga Nacional.

En este juego chocas dos equipos con dos situaciones muy diferentes. Marathón está en la parte alta de la clasificación, mientras que Juticalpa necesita seguir sumando porque ocupa el último lugar.

Antes del inicio de la jornada, los verdolagas ocupaban el primer lugar con 17 puntos, pero el Real España se lo ha quitado con el triunfo sobre Motagua, por lo que ahora debe de ganar para recuperla.

El equipo de Silvio Rudman llega de derrotar al Olimpia en la última fecha de este torneo, aunque también de ser eliminados en la fase de cuartos de la Copa Centroamericana.

El historial reciente entre ambos equipos también favorece al Marathón: de acuerdo con los registros disponibles, se han enfrentado 12 veces, con seis triunfos verdolagas, dos victorias de Juticalpa y cuatro empates. Marathón además registra 27 goles frente a los 17 de su rival.

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La última vez que se enfrentaron los verdolagas golearon como visitantes 0-4 con goles de Rubilio Castillo, Damín Ramírez, Nicolás Messinite y Odín Ramos.