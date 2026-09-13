Independiente vs Juticalpa FC EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional

Siguatepeque, Honduras.- La séptima jornada del Torneo Apertura 2026-2027 de la Liga Nacional de Honduras llegará a su final este domingo con el duelo entre Atlético Independiente y Juticalpa FC, que se enfrentarán a partir de las 7:30 de la noche en el estadio Carlos Miranda.

El equipo de de Siguatepeque buscará aprovechar su condición de local para quedarse con los tres puntos y mantener su buen rendimiento jugando en casa. Cabe destacar que aún no conoce la derrota ante su afición, con un triunfo y dos empates en sus tres presentaciones.

Su último compromiso como local terminó 0-0 frente al Motagua, resultado que se sumó al empate 1-1 contra Génesis FC registrado el pasado 22 de agosto.

Del otro lado estará un Juticalpa FC que llega con la necesidad de reaccionar después de un complicado inicio de campeonato. Los Canecheros fueron goleados por Estrella Roja y esa derrota provocó cambios en el banquillo.

El colombiano Jhon Jairo López asumirá las riendas del conjunto olanchano, tomando el puesto que inicialmente ocupó el brasileño Aloísio Pírez Alves. Posteriormente, Gerson Valladares dirigió al equipo de manera interina durante dos encuentros.

Juticalpa tendrá además el reto de mejorar sus números jugando fuera de casa. El conjunto canechero acumula cuatro derrotas consecutivas como visitante, por lo que necesita cortar esa mala racha para comenzar a recuperar terreno en la clasificación.

La última victoria de Juticalpa lejos de su estadio se produjo el 2 de abril de 2026, cuando derrotó 1-0 a Génesis FC en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz. En aquella ocasión, Christian Altamirano marcó el único tanto del encuentro.