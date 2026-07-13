Inundaciones arrasan cultivos en Wampusirpi; Copeco alerta actividad eléctrica en Gracias a Dios

Gracias a Dios, Honduras.- Cuatro días de lluvias continuas han cambiado por completo el panorama en Wampusirpi, Gracias a Dios, donde decenas de comunidades permanecen rodeadas por el agua y cientos de familias enfrentan pérdidas en sus medios de subsistencia. Las inundaciones han afectado principalmente las áreas de cultivo, dejando bajo el agua extensas siembras de arroz, yuca, plátano y maíz, productos de los que dependen numerosas familias de la zona para su alimentación y economía. De acuerdo con los reportes preliminares, más de 200 familias han perdido total o parcialmente sus cosechas, situación que amenaza con provocar afectaciones económicas y problemas de seguridad alimentaria en la región.

La emergencia también obligó a evacuar a decenas de pobladores que residían en sectores vulnerables ante el incremento del nivel de los ríos y quebradas. Hasta el momento, al menos 60 familias permanecen resguardadas en albergues temporales instalados en escuelas, iglesias y otros espacios habilitados para atender la emergencia.



Alerta en Gracias a Dios

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) advirtió sobre el riesgo de nuevas inundaciones y crecidas repentinas, especialmente en el noreste del departamento de Gracias a Dios, donde continúan registrándose lluvias acompañadas de actividad eléctrica.

Las autoridades señalaron que las precipitaciones podrían intensificarse durante las próximas horas, aumentando el peligro en comunidades cercanas a ríos y quebradas. Ante este escenario, Copeco recomendó a la población evitar cruzar corrientes de agua y mantenerse alejada de zonas propensas a inundaciones mientras persistan las lluvias. Asimismo, pidió a los habitantes mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales para conocer la evolución de las condiciones meteorológicas y cualquier medida preventiva que pueda adoptarse.

Preocupación