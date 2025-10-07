Temporal deja cinco muertos, viviendas dañadas y zonas incomunicadas

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias que azotan el territorio nacional desde hace varios días continúan dejando una estela de destrucción y luto en diversas zonas del país.
La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) reportan que el temporal ha causado cinco muertes, casi 2,000 personas afectadas, viviendas dañadas, zonas incomunicadas y carreteras anegadas.
De acuerdo con el último informe de Copeco, correspondiente al 7 de octubre, se contabilizan 417 familias afectadas y 231 damnificadas, mientras que 1,953 personas han resultado impactadas por las inundaciones y deslizamientos registrados en diferentes puntos del país.
En total, 170 viviendas han resultado dañadas, siete destruidas y seis comunidades permanecen incomunicadas debido a la crecida de ríos y quebradas.
El documento también detalla que dos personas resultaron heridas, una se encuentra desaparecida y 14 han sido rescatadas por los equipos de socorro desplegados en las zonas más golpeadas por las precipitaciones.
Los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, Valle, La Paz, Lempira y Choluteca figuran entre los más afectados por los daños y emergencias registradas durante los últimos días.
Entre las zonas con mayores afectaciones se encuentra Alianza, en el departamento de Valle, donde un centenar de familias llevan varios días bajo el agua debido a la crecida del río Goascorán.
En el norte del país, Villanueva y Chamelecón en San Pedro Sula, departamento de Cortés, han sufrido severas inundaciones producto del desbordamiento de quebradas y sistemas de drenaje colapsados.
Las lluvias intensas provocaron anegaciones en sectores como Pueblo Nuevo, Morales y La Lima, donde varias familias fueron evacuadas preventivamente hacia albergues temporales.
En la capital se activó el Comité de Emergencia Municipal de forma permanente para atender las emergencias que puedan ocurrir.
Copeco también confirmó la muerte de un menor de 13 años, identificado como Eliud Bautista, quien perdió la vida por sumersión en el río de la aldea San Pedrito, municipio de San Manuel Colohete, Lempira.
Con este caso, ya suman cinco las víctimas mortales que ha dejado el temporal en el país entre la semana pasada y esta.
Los expertos del Cenaos advierten que las precipitaciones continuarán durante los próximos días, especialmente en las zonas sur, centro y occidente del territorio nacional.