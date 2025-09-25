Extienden la alerta verde para cinco departamentos de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) informó este jueves que mantiene Alerta Verde para varios departamentos y municipios del país, debido a las condiciones de vulnerabilidad que persisten tras las recientes lluvias. La medida abarca a los departamentos de Santa Bárbara, Ocotepeque, Copán, Lempira e Intibucá, así como a los municipios colindantes al río Ulúa: Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel en Cortés; El Progreso, Santa Rita y El Negrito en Yoro; y hasta El Ramal del Tigre en Tela, Atlántida.

Además, el municipio de Alianza, en Valle, permanecerá bajo alerta por un periodo de 24 horas, a partir de las 6:00 de la mañana de este jueves 25 de septiembre de 2025. De acuerdo con el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), en la mayor parte del país prevalecerán condiciones secas, aunque se esperan lluvias débiles y aisladas en el oriente, producto del transporte de humedad por viento del este desde el mar Caribe.

Copeco recordó que las lluvias registradas la semana pasada, asociadas a una vaguada, dejaron un fuerte impacto en diferentes regiones del país. El más reciente informe de la institución confirma que dos personas perdieron la vida en incidentes relacionados con las precipitaciones. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Asimismo, se contabilizan 7,485 personas afectadas, distribuidas en 2,239 familias, de las cuales 177 resultaron damnificadas y siete fueron evacuadas por riesgo inminente. En paralelo, se reportaron 622 personas damnificadas adicionales y 45 evacuadas en comunidades catalogadas como de alto riesgo. El recuento de daños también incluye 130 viviendas con afectaciones parciales y nueve casas destruidas por completo. A esto se suma que 39 comunidades quedaron incomunicadas, entre ellas la Costa de los Amates, en el municipio de Alianza, Valle. Ante este panorama, Copeco informó que se mantienen los monitoreos satelitales en los ríos Ulúa y Chamelecón, con el fin de anticipar posibles desbordamientos o inundaciones en zonas bajas del occidente y norte del país.

Precaución