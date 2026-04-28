Masivos cortes de energía para este miércoles 29 de abril en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer cuáles son las zonas que se quedarán sin el servicio este miércoles 29 de abril en Honduras.
Por un lapso de más de cinco horas, varias colonias y barrios se verán afectados por los cortes.
Entérese si su colonia es una de las afectadas y tome las medidas necesarias, previo a la interrupción del fluido.
Distrito Central de 8:00 am a 4:00 pm
Parte Altos de Toncontín, Santos Industria, Residencial Concepción, Residencial Lomas del Portillo, Yaguacire, Lomas de Germania, Planta Potabilizadora del SANAA, col. Villeda Morales, Residencial Las Margaritas, Residencial María Mercedes, aldea La Concepción y Represa Concepción y zonas aledañas.
Distrito Central de 8:00 am a 2:00 pm
Nueva Jerusalén, Hacienda Villa Lucía, Santa María, Torneado, Hacienda El Torneado, Plantel de Minería, Hacienda Mario Kafaty, Hacienda Siberia, Guanijiquil, Hacienda Jorge Rivera, Hacienda El Piñonal, Empresa de Servicios Múltiples, Sieneguita, Quesera Vieja, Hacienda Almendares, Siales, Hacienda Perla, La Laguna, Las Marías, Hacienda Cachital, Hacienda Palomal, San Fernando, comunidad de Coyolito, Iglesia Bethel, Las Delicias, Azacualpa, El Cacao, El Carrizal, Hacienda Las Flores, Hacienda Guevara, Aserradero Las Delicias, Proyecto Patuca III, Campamento Patuca III, Las Colinas, Hacienda El Tarro, La Libertady Las Camelias, El Porvenir, La Alianza, Arenas Blancas, Hidroeléctrica Guineo, Poncaya, Palestina, comunidades de Apacilagua, Aguas Preciosas, Nueva Danlí, Brisas, El Rosario, Nueva Choluteca, Fraternidad, zonas de Río Blanco Catacamas: Los Lirios, Zapote Verde, Las Marías, La Unión, Campamento Viejo, Campamento Nuevo, Rancho Quemado, La Lagunita, Minas de Oro y zonas aledañas.
San Francisco de la Paz, Olancho de 7:00 am a 5:00 pm
Parte de Juticalpa: Maxi Despensa, Calona, col. Porvenir Norte, col. Montefresco, Telica, Texaco Sandoval, Texaco El Triángulo, Supermercados La Colonia, Santos Cálix, Porvenir Norte, Granolasa, Agrolsa, Jutiquile, San Marcos de Jutiquile, Tempiscapa, municipio de San Francisco de la Paz, municipio de Gualaco, municipio de San Esteban, municipio de Guarizama, municipio de Manto, municipio de Silca, municipio de Salamá, municipio de Jano, municipio de Guata, municipio El Rosario, municipio Yocón, municipio La Unión, municipio de Mangulile y zonas aledañas.
San Francisco de Becerra, Olancho de 7:00 am a 5:00 pm
Parte de La Morita, parte de Las Colinas, El Sauce, Cofradía, La Solidaridad, Los Ángeles, col. Daniel Sánchez, Bella Oriente, Villa Santa, Universidad Católica, Los Batallones, aldea Cayo Blanco, aldea El Espinal, El Bijagual, Plan de Turcios, La Columbia, aldea Calpules, aldea Sahara, aldea La Concepción, Ciudad Mujer, aldea La Empalizada, aldea La Puzunca, aldea Telica Abajo, San Francisco de Becerra, aldea El Higuerito, El Encinal No. 2, aldea Las Minas Potrerillos, Pueblo Viejo, aldea Laguna Seca, aldea Tres Ceibas, aldea Sabana Larga y zonas aledañas.
El Porvenir, San Ignacio FM de 9:00 am a 3:00 pm
Parte del Pedernal, Palos Ralos, San Ignacio, Escano de Tepales, Urrutias, San Miguel de Barrosas, La Mina y zonas aledañas.
Juticalpa, Olancho de 7:00 am a 5:00 pm
Toda la ciudad de Juticalpa, Estadio Juan Ramón Brevé, Banco de Occidente, Hospital San Francisco, Centro Médico Las Mercedes, Hospital Trochez, Hondutel, Mall Premier Juticalpa, la AGAO, Hotel Boquerón, la Región Sanitaria, Granja Penal, Centro Médico Olanchano, res. Florida, Alcaldía Municipal, barrio de Jesús, barrio Belén, Buenos Aires, barrio El Campo, Coyotepe, Tulin, oficinas ENEE, SANAA, col. El Recreo, col. El Edén, col. Miguel Barahona, bo. San Rafael, Sabaneta, 115 Brigada, res. El Roble, col. La Ceibita, bo. El Centro, bo. Las Flores, La Vega, Panuaya, Zuncuyapa, El Rincón, Casas Viejas, Las Trojes, El Ojustal, La Yuca y zonas aledañas.
Juticalpa, Olancho de 7:00 am a 5:00 pm
Parte de La Morita, aldea Talanquera, bombas del SANAA, aldea El Plomo, aldea Los Pozos, aldea Santa María Sumasapa, aldea Las Delicias, cerro Carrizalito, procesadora Las Delicias, Chichicazapa, La Pollera, San Pedro de las Joyas, La Venta, Guacamayas, Las Parras, El Tablón, La Cruz Jalán, San Nicolás, Zopilotepe, Guayabillas, Las Llaves, El Retiro, El Rusio, Las Bandas, Bijao Arriba, Bijao Abajo, aldea Las Canoas y zonas aledañas.
Catacamas, Olancho de 7:00 am a 5:00 pm
Toda la ciudad de Catacamas, res. Los Llanos 1, bo. La Trinidad, res. Los Llanos 2, col. 15 de Sep., bo. El Espino, Teletón, col. Nueva Patria, res. Las Uvas, res. Garza Real, parte del barrio El Estadio, parte de col. Los Maestros, res. Rosales, escuela El Sembrador, bo. El Llano, el aeropuerto, El Aguacate, La Sosa, El Coyote, Nuevo Progreso, col. Agrícola, aldea La Unión Talgua, Siguate, Río Tinto, Pataste, Chicaltepe, Agua Blanca, Santa Clara, Wingle, Los Cerritos, El Culebrero, El Hormiguero, El Rincón, Yaruca, comunidad Esfuerzo Propio, cerro del Bijia, Vallecito de Guayape, Concepción de Río Tinto, Terrerito, Las Piñuelas, Las Mesetas, El Suyate, Lagunas del Uyaste, Lagunas de San José, Bacadilas, Carrizales Cuyamel, Las Cabas Cuyamel, todo el municipio de Culmí y zonas aledañas.
San María del Real, Olancho de 7:00 am a 5:00 pm
Santa María del Real, Generación Distribuida Santa María del Real, El Guayabito, Punuare, Arimis, El Esquilinchuche, Santa Cruz del Potrero, La Cruz, La Herradura, El Guapote, San Carlos, Guanabitas, La Cruz, aldea San Pedro de Catacamas, Tempiscapita, El Boquerón, Miras de Hombre y zonas aledañas.
Distrito Central de 3:00 am a 6:00 pm
Col. Altamira, bo. Los Jucos, Delikatessen, La Guadalupe, plantas tropicales, Hotel Clarion, Radio América (estudios)yzonas aledañas.
Distrito Central de 3:00 am a 10:00 pm
Col. Altamira, parte del bo. La Guadalupe, lavandería Festival y zonas aledañas.
Distrito Central de 3:00 pm a 6:00 pm
Ashonplafa, Campo Scout, Hospital Honduras Medical Center Las Lomas, Embajada de Venezuela, Embajada de El Salvador, Instituto Nacional Agrario (INA), parte de col. Alameda, parte de col. Rubén Darío, parte de la col. Las Minitas, Centro Audiológico Auris y zonas aledañas.
San Pedro Sula, Cortés de 8:45 am a 2:45 pm
Res. Ciudad Jaragua, col. Zelaya, col. Los Castaños, Covimal, Villas del Campo, Disagro, Escuela Bilingüe Villas del Campo, Aldesa, res. Villa San Ángel, iglesia Ebenezer, res. La Hacienda, res. Campisa II, III, IV, V etapa, Complejo Deportivo Rancho Tara, Alimentos de Cortés, Mega Larach, residencial Los Molinos, centro comercial Los Castaños, residencial Rancho Tara, Centro de Operaciones Grupo Macdel.
Santa Rosa, Copán de 9:00 am a 3:00 pm
Municipio de Santa Rita, Copán: casco urbano de Santa Rita y las aldeas: Buena Vista, Campamento, El Jaral, El Mirador, El Planón, El Raisal, El Rosario, El Tamarindo, Gotas de Sangre, La Casita, La Libertad, La Reforma, Planes de La Brea, Los Ranchos, Mirasol, Plan Grande, Rastrojitos, Río Amarillo, Río Blanco, San Jerónimo, Tierra Fría, Vara de Cohete, Aeropuerto Río Amarillo, Parque Arqueológico Copán, Aduana El Florido y los caseríos cercanos; municipio de Cabañas, Copán: casco urbano de Cabañas y las aldeas: Barbasco, Descombros, Guarumal, La Cumbre, Las Juntas, Las Peñas, La Esperanza, Miramar, Mirasolito, Motagua, Pinalito, Platanares, Pueblo Viejo, Río Negro y los caseríos cercanos; municipio de Copán Ruinas: casco urbano de Copán Ruinas y las aldeas: Sesesmiles, Las Delicias, finca El Cisne, La Zona, Las Flores, Agua Buena, Colón Jubuco, Monte Los Negros, Montecristo, Salitrón, El Quebracho, Plan del Danto, Hacienda Grande, El Cordoncillo, Llanetillos, El Cedral, Jubucon, Rincón del Buey, El Chilar, San Lucas, Unión Cedral, San Rafael, El Corralito, La Estanzuela, Porvenir, Barbasqueadero, Nueva Armenia, Santa Rosita, Carrizalón, Carrizalito, Los Amates, Agua Caliente, San Antonio, El Triunfo, Río Blanco, El Caobal, La Vegona, Castañales, Nueva Virginia, Agua Fría, Agua Sucia, generadora El Cisne y los caseríos cercanos. Municipio de La Encarnación, Ocotepeque: casco urbano de La Encarnación y las aldeas: Las Delicias, El Limoncito, El Naranjo, San Antonio, Sesesmiles y los caseríos cercanos; municipio de San Fernando, Ocotepeque: casco urbano de San Fernando y las aldeas: El Manzano, El Rosario, Nuevo Espíritu, Queseras, San Antonio Curarén, Santa Inés, Sulay y los caseríos cercanos.
Villanueva, Cortés de 9:00 am a 3:00 pm
El Perico, Ocote, Pueblo Nuevo, finca Las Flores, Villanueva.