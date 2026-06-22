  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

¿Qué clubes respaldaron moción de Olimpia para eliminar el FVS-VAR en Honduras?

Osman Madrid también se abstuvo de votar en otra moción relacionada al arbitraje y el FVS-VAR

  • Actualizado: 22 de junio de 2026 a las 15:50
¿Qué clubes respaldaron moción de Olimpia para eliminar el FVS-VAR en Honduras?
1 de 10

Tremenda polémica se ha generado en el fútbol de Honduras por la propuesta que hizo Olimpia de eliminar el FVS-VAR en la Liga Nacional. ¿Qué clubes respaldaron tal propuesta? Osman Madrid también se abstuvo de votar en relación a otro tema.

Foto: El Heraldo
¿Qué clubes respaldaron moción de Olimpia para eliminar el FVS-VAR en Honduras?
2 de 10

Todo se basa en que la Liga Nacional está buscando renovar contrato o tener otro patrocinador que pague el FVS por al menos otro año, de lo contrario será costeado por los 12 clubes de Liga Nacional.

Foto: Cortesía redes Liga Nacional
¿Qué clubes respaldaron moción de Olimpia para eliminar el FVS-VAR en Honduras?
3 de 10

Sin embargo, Osman Madrid argumentó que si no se consigue un patrocinador entonces el gasto será muy alto y mejor destinar ese dinero en otras cosas.

Foto: Archivo El Heraldo
¿Qué clubes respaldaron moción de Olimpia para eliminar el FVS-VAR en Honduras?
4 de 10

Incluso Olimpia recibió el respaldo de dos clubes: Real España y Juticalpa. Esta propuesta quedó como una moción ya que los demás equipos estuvieron en contra.

Foto: Cortesía redes Liga Nacional
¿Qué clubes respaldaron moción de Olimpia para eliminar el FVS-VAR en Honduras?
5 de 10

Durante la asamblea de Liga Nacional se hizo otra moción para exigirle a la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) que capacite a los árbitros para un mejor uso y manejo del FVS, Osman Madrid se abstuvo de votar.

 Foto: Cortesía redes Liga Nacional
¿Qué clubes respaldaron moción de Olimpia para eliminar el FVS-VAR en Honduras?
6 de 10

Osman Madrid expuso que Olimpia muestra una preocupación por el gasto que tendrá cada club al usar el FVS en caso que un patrocinador no lo siga pagando.

 Foto: Cortesía redes
¿Qué clubes respaldaron moción de Olimpia para eliminar el FVS-VAR en Honduras?
7 de 10

Los clubes que estuvieron en contra de la moción de Osman Madrid fue Platense, Motagua, CD Choloma, Marathón, Potros, UPNFM y Génesis.

 Foto: Cortesía redes Liga Nacional
¿Qué clubes respaldaron moción de Olimpia para eliminar el FVS-VAR en Honduras?
8 de 10

El FVS tiene un costo de 5 millones de lempiras por torneo y en caso que ya no sea costeado por un patrocinador, los 12 clubes deberán dividirse ese gasto.

 Foto: Cortesía redes Liga Nacional
¿Qué clubes respaldaron moción de Olimpia para eliminar el FVS-VAR en Honduras?
9 de 10

Hasta el momento no se sabe si el FVS seguirá siendo costeado por un patrocinador de la Liga Nacional o por los 12 clubes de Liga Nacional, recordar que ahora el certamen se jugará con 12 instituciones.

Foto: Cortesía redes Liga Nacional
¿Qué clubes respaldaron moción de Olimpia para eliminar el FVS-VAR en Honduras?
10 de 10

Osman Madrid actualmente es vicepresidente de Olimpia y quien encabezó a la institución en la reciente asamblea de Liga Nacional que se desarrolló el fin de semana en San Pedro Sula.

Foto: Cortesía redes
Cargar más fotos