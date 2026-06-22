¿Qué clubes respaldaron moción de Olimpia para eliminar el FVS-VAR en Honduras?

Tremenda polémica se ha generado en el fútbol de Honduras por la propuesta que hizo Olimpia de eliminar el FVS-VAR en la Liga Nacional. ¿Qué clubes respaldaron tal propuesta? Osman Madrid también se abstuvo de votar en relación a otro tema.
Todo se basa en que la Liga Nacional está buscando renovar contrato o tener otro patrocinador que pague el FVS por al menos otro año, de lo contrario será costeado por los 12 clubes de Liga Nacional.
Sin embargo, Osman Madrid argumentó que si no se consigue un patrocinador entonces el gasto será muy alto y mejor destinar ese dinero en otras cosas.
Incluso Olimpia recibió el respaldo de dos clubes: Real España y Juticalpa. Esta propuesta quedó como una moción ya que los demás equipos estuvieron en contra.
Durante la asamblea de Liga Nacional se hizo otra moción para exigirle a la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) que capacite a los árbitros para un mejor uso y manejo del FVS, Osman Madrid se abstuvo de votar.
Osman Madrid expuso que Olimpia muestra una preocupación por el gasto que tendrá cada club al usar el FVS en caso que un patrocinador no lo siga pagando.
Los clubes que estuvieron en contra de la moción de Osman Madrid fue Platense, Motagua, CD Choloma, Marathón, Potros, UPNFM y Génesis.
El FVS tiene un costo de 5 millones de lempiras por torneo y en caso que ya no sea costeado por un patrocinador, los 12 clubes deberán dividirse ese gasto.
Hasta el momento no se sabe si el FVS seguirá siendo costeado por un patrocinador de la Liga Nacional o por los 12 clubes de Liga Nacional, recordar que ahora el certamen se jugará con 12 instituciones.
Osman Madrid actualmente es vicepresidente de Olimpia y quien encabezó a la institución en la reciente asamblea de Liga Nacional que se desarrolló el fin de semana en San Pedro Sula.