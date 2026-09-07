ONU pide regulación urgente de la IA más avanzada antes que se vuelva incontrolable

Ginebra, Suiza.- El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, reclamó este lunes un esfuerzo internacional coordinado y a gran escala para acordar garantías de seguridad en torno a la inteligencia artificial (IA), ante el riesgo de que los sistemas más avanzados lleguen a ser tan poderosos que se vuelvan incontrolables.

Asimismo, alertó de que un reducido grupo de personas concentra un poder "casi ilimitado" sobre el desarrollo de la IA y advirtió de que el retraso en establecer una regulación beneficia principalmente a las grandes empresas tecnológicas, sus propietarios y quienes las respaldan.

En su intervención durante la inauguración de la 63ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, Türk dijo que comparte la preocupación de expertos de la industria sobre "el posible riesgo existencial" que plantea una IA avanzada.

como ejemplo casos de sistemas capaces de escapar de sus entornos de prueba o de chantajear a sus propios desarrolladores para impedir que sean apagados, situaciones que, a su juicio, demostrarían que la tecnología ha adquirido un poder excesivo.