Casos de dengue se duplican en una semana; ya se contabilizan 6,817 contagios a nivel nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Los contagios de dengue siguen incrementando en el territorio, y a nivel nacional las autoridades reportan hasta la semana epidemiológica 30 (del 26 de julio al 1 de agosto) 6,817 casos acumulados. Del total de los que han enfermado, hay 5,054 que corresponden a dengue sin signos de alarma; 1,650 con signos de alarma y 113 casos graves, según los últimos datos del sistema de vigilancia sanitaria. Las cifras oficiales señalan que esa semana se registraron 599 casos nuevos a nivel nacional, pues hasta la semana 29 se reportaban 6,218 contagios. Es decir, que el número de casos nuevos casi se duplicó si se compara con los contagios que se reportaron entre las semanas 28 y 29, que fue de 322 nuevos casos.

Esta enfermedad provocada por la picadura del zancudo transmisor Aedes aegypti están afectando principalmente a las regiones del Distrito Central, Choluteca, Catacamas, Cortés, Yoro, Santa Bárbara y Colón; sin embargo, la circulación del vector es a nivel nacional. Una de las ciudades más afectadas es Catacamas, en Olancho, donde las autoridades municipales declararon este martes 4 de agosto emergencia debido al incremento de casos.

Son más de 400 contagios los que se registran en las últimas 20 semanas, según manifestó a los medios de comunicación el alcalde José Miguel Tejada. El incremento de casos provocó que el Hospital Católico Santo Hermano Pedro desbordara su capacidad de atención a pacientes, teniendo que habilitar otras salas para tratar esta enfermedad. Ante este escenario, el médico y diputado Carlos Umaña advirtió que el comportamiento del dengue en el país podría agravarse en las próximas semanas debido al serotipo que actualmente circula. "Lo habíamos advertido, que este año el dengue iba a tener múltiples casos alarmantes y de dengue grave", expresó Umaña en un video divulgado en su cuenta de X. El galeno explicó que el principal riesgo radica en la circulación del dengue serotipo 3 (denv-3), el cual puede provocar complicaciones severas en personas que anteriormente ya padecieron otros tipos del virus. Detalló que este fenómeno, conocido como "repotenciación por anticuerpos", ocurre cuando una persona que tuvo dengue tipo 1 o 2 se infecta con el tipo 3, generando una respuesta inmunológica parcial que puede desencadenar un cuadro más agresivo.