Acusan por extorsión a "Vegueta", presunto miembro de la pandilla 18

Tegucigalpa, Honduras.- Un supuesto integrante de la Pandilla 18, de nombre Wilmer Alexander Mejía Medina, alias "Vegueta", fue acusado por el delito de extorsión en perjuicio de un testigo protegido, informó el Poder Judicial.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, la víctima denunció recibir una nota extorsiva y llamadas telefónicas de Mejía, las que exigían un pago inicial de 15,000 lempiras, además de cuotas semanales de 5,000 lempiras, bajo amenazas de muerte.

Tras la denuncia, agentes de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAAT) ejecutaron un operativo controlado en el bulevar Kuwait, donde presuntamente se realizaría la entrega del dinero exigido.

Según la acusación del Ministerio Público, durante la detención de Mejía Medina los agentes le encontraron el dinero previamente seriado utilizado en la operación, además de recortes de papel que simulaban el resto del efectivo y dos teléfonos celulares.

Estas evidencias fueron incorporadas al expediente como parte de la investigación presentada ante el juzgado.