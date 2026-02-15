Al menos un muerto, cuatro heridos y un desaparecido deja emboscada en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.- Al menos una persona muerta, cuatro heridas y otra desaparecida fue el saldo que dejó una emboscada registrada este domingo -15 de febrero- en Azacualpa, Santa Bárbara, según reportes preliminares.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:00 a.m., cuando un grupo de jóvenes se trasladaba en un vehículo con rumbo a Pinalejo y fue interceptado por sujetos armados que abrieron fuego en varias ocasiones.

La víctima fue identificada como Luis Fernando Lemus Amaya, de 23 años, cuyo cuerpo fue ingresado a la morgue del Ministerio Público en San Pedro Sula.