Al menos un muerto, cuatro heridos y un desaparecido deja emboscada en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.- Al menos una persona muerta, cuatro heridas y otra desaparecida fue el saldo que dejó una emboscada registrada este domingo -15 de febrero- en Azacualpa, Santa Bárbara, según reportes preliminares.
El hecho ocurrió alrededor de las 4:00 a.m., cuando un grupo de jóvenes se trasladaba en un vehículo con rumbo a Pinalejo y fue interceptado por sujetos armados que abrieron fuego en varias ocasiones.
La víctima fue identificada como Luis Fernando Lemus Amaya, de 23 años, cuyo cuerpo fue ingresado a la morgue del Ministerio Público en San Pedro Sula.
Cuatro de los jóvenes que viajaban en el vehículo resultaron heridos y permanecen internados en el Hospital Mario Catarino Rivas, donde reciben atención médica especializada debido a la gravedad de sus lesiones.
El conductor del carro se encuentra desaparecido, al igual que el vehículo en el que se trasladaban. Según los reportes iniciales, el ataque se registró en plena carretera que conecta Azacualpa con Pinalejo.
Familiares de Luis Fernando Lemus Amaya llegaron hasta la morgue de San Pedro Sula para reclamar su cuerpo.
Las autoridades competentes han iniciado las pesquisas correspondientes para identificar y capturar a los responsables de la emboscada, así como para esclarecer el paradero del joven reportado como desaparecido.