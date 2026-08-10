Cámara de seguridad capta asalto en el que murió hombre en un negocio en Olanchito

Olanchito, Honduras.- El video de una de las cámaras de seguridad del Minisúper Rosmery, en la ciudad de Olanchito, Yoro, captó el momento en que un asaltante mató a un hombre que se encontraba dentro del local.
Roberto Chavarría, residente en la colonia Murillo Soto de la misma localidad, fue la víctima mortal de un asalto a mano armada.
En las imágenes se puede ver a Roberto en la esquina derecha de la imagen revisando algunas cosas, cerca de la caja, mientras se lleva a cabo el cobro a una persona.
Se puede ver cómo entra una joven y segundos después otra persona, todo parecía tranquilo, hasta que ingresó un hombre con un casco de motocicleta y con un arma apuntando a las personas.
El motociclista toma como rehén al joven que estaba en la caja y amenaza con dispararle en la cabeza, mientras exige que le den el dinero.
Cerca de él y bastante tranquilo se puede ver a Roberto, quien intenta decirle que no lastime a las personas; sin embargo, una vez el malviviente obtuvo lo que quiso, el dueño del local se acercó mucho a él y este le disparó en al menos 4 ocasiones.
Las imágenes muestran cómo Roberto cae adolorido al suelo y poco a poco queda inocente, mientras los demás tratan de asimilar lo que acaba de pasar.
Roberto fue trasladado al Hospital Aníbal Murillo Escobar, junto a otra persona que resultó herida; sin embargo, minutos después de su ingreso, los médicos confirmaron el deceso de Roberto debido a la gravedad de las heridas recibidas.
Elementos de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para acordonar la escena, recolectar evidencias e iniciar los operativos de búsqueda para dar con el paradero del malhechor.
Hasta las 10:00 de la noche de este lunes, las autoridades no han confirmado la captura de nadie en la zona, pero afirmaron que los operativos serán constantes en este sector.