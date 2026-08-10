Cámara de seguridad capta asalto en el que murió hombre en un negocio en Olanchito

Olanchito, Honduras.- El video de una de las cámaras de seguridad del Minisúper Rosmery, en la ciudad de Olanchito, Yoro, captó el momento en que un asaltante mató a un hombre que se encontraba dentro del local.

Roberto Chavarría, residente en la colonia Murillo Soto de la misma localidad, fue la víctima mortal de un asalto a mano armada.

En las imágenes se puede ver a Roberto en la esquina derecha de la imagen revisando algunas cosas, cerca de la caja, mientras se lleva a cabo el cobro a una persona.

Se puede ver cómo entra una joven y segundos después otra persona, todo parecía tranquilo, hasta que ingresó un hombre con un casco de motocicleta y con un arma apuntando a las personas.

El motociclista toma como rehén al joven que estaba en la caja y amenaza con dispararle en la cabeza, mientras exige que le den el dinero.