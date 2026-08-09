“Nos vamos a ver en el país de nosotros”: hondureño se despide de su hija tras arresto de ICE

De acuerdo con el relato difundido por medios locales, Rodríguez se encontraba junto a su hija, a quien sostenía en brazos, mientras esperaba a que su esposa, Rosa, terminara su jornada laboral en una vivienda donde trabajaba cuidando a un adulto mayor.

La detención ocurrió el pasado 18 de julio, aunque las imágenes comenzaron a difundirse ampliamente en las últimas horas.

Texas, Estados Unidos.- Un hondureño identificado como Mario Argenis Rodríguez Redondo , de 36 años, fue detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ( ICE ) frente a su esposa y su hija menor de edad en Austin , Texas, en un procedimiento que quedó registrado por una cámara de seguridad.

En ese momento, agentes migratorios se acercaron al hondureño y le solicitaron que bajara a la niña.

"Pon en el suelo a la niña. Pónla abajo", se escucha decir a uno de los agentes en las imágenes difundidas. Rodríguez explicó que la menor era su hija y manifestó que tenía miedo ante la presencia de los agentes.

Cuando Nora, propietaria de la vivienda donde trabajaba la esposa del hondureño, abrió la puerta, los agentes procedieron con la detención de Rodríguez.

Las imágenes muestran parte de la interacción y el momento en que el hondureño es separado de su familia.

Según video difundido, la menor comenzó a llorar mientras se desarrollaba el procedimiento. Antes de ser trasladado, Rodríguez intentó tranquilizarla y despedirse de sus familiares.

"Adiós, mi amor, nos vamos a ver en el país de nosotros, aquí no nos quieren", expresó el hondureño a la niña y "no te preocupes. No te preocupes. No llores. Tranquila", dijo cuando se lo llevaban.

Después de su arresto, Rodríguez fue trasladado a un centro de detención en San Antonio, Texas, donde permanece bajo custodia migratoria, según la información difundida por medios estadounidenses.

El hondureño enfrenta un proceso migratorio que podría terminar con su expulsión de Estados Unidos y su regreso a Honduras.

Hasta el momento de esta publicación no se ha confirmado si Rodríguez ya fue deportado o continúa detenido en territorio estadounidense.

Rosa, esposa del hondureño, cuestionó la manera en que se produjo la detención y manifestó su preocupación por las consecuencias que el proceso migratorio puede tener para su familia.

La mujer reconoció que la familia se encuentra en situación migratoria irregular, pero consideró que el procedimiento no debió desarrollarse de esa manera.

"Yo entiendo que estamos de ilegales en este país. Yo entiendo que en cualquier momento tenemos que irnos de una manera, pero no nos tienen que tratar así", expresó.

Ante el temor de que ella también pueda ser detenida y que la familia termine separada, Rosa aseguró que analiza regresar voluntariamente a Honduras. "Yo he decidido mejor irme para mi país", manifestó recientemente al medio que difundió el caso.

Mientras tanto, el proceso migratorio de Rodríguez continúa y su situación jurídica permanece bajo la jurisdicción de las autoridades estadounidenses.