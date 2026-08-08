Fallece el padre de Lionel Messi a los 68 años en Argentina

Buenos Aires, Argentina.-Jorge Messi, padre del astro argentino Lionel Messi, falleció este viernes por la noche a los 68 años en Rosario, ciudad en la que estaba ingresado en un hospital atravesando una larga enfermedad, según expresaron este sábado a EFE fuentes cercanas a la familia del jugador. Había nacido en 1958 en la provincia argentina de Santa Fe y fue determinante para la carrera de su hijo Lionel, de quien fue representante y administrador del patrimonio familiar.

La Liga Profesional de Fútbol, dependiente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), despidió a Jorge Messi con una foto suya en redes sociales junto a su hijo a la par del siguiente texto: "En este duro momento del adiós a Jorge Messi, la comunidad LPF y el fútbol todo lo despiden con amor y abrazan a su familia y seres queridos. ¡Fuerza, Leo!". El club Newell's Old Boys de Rosario, donde Messi inició su carrera, publicó un mensaje de despedida a través de redes sociales: "Fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini". Durante el Mundial 2026, el estado de salud de Jorge Messi generó preocupación y algunos medios argentinos habían informado su deceso, pero el entorno del jugador lo negó en un comunicado: "La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta".

El padre del 10 argentino trabajó como supervisor de una fábrica siderúrgica y fue el principal promotor de que su hijo fuera a probarse con solo 13 años al Barcelona de España. Mientras el resto de la familia se quedó en Rosario, Jorge acompañó a Lionel en los comienzos de su carrera en el club catalán.