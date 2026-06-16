Argentina vs Argelia EN VIVO: Seguir EN DIRECTO el debut de Messi en el Mundial 2026

Kansas City, EE UU.- La campeona del mundo, Argentina, debuta en Kansas ante Argelia, cotejo que se disputa en el Arrowhead Stadium, estadio con capacidad para 76,416 aficionados.
Lionel Messi inicia como titular ante los africanos, encuentro del grupo J donde también está Austria y Jordania.
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Minuto a minuto del Argentina vs Argelia
Gamecast del Argentina vs Argelia:
11 de Argentina:
11 de Argelia: