Argentina vs Argelia EN VIVO: Seguir EN DIRECTO el debut de Messi en el Mundial 2026

Argentina debuta en el Mundial 2026 ante Argelia, cotejo que se desarrolla en el Arrowhead Stadium de Kansas

  • Argentina vs Argelia EN VIVO: Seguir EN DIRECTO el debut de Messi en el Mundial 2026

    Argentina y Argelia abren el telón de la actividad en el grupo J del Mundial 2026.

    Foto: El Heraldo

Kansas City, EE UU.- La campeona del mundo, Argentina, debuta en Kansas ante Argelia, cotejo que se disputa en el Arrowhead Stadium, estadio con capacidad para 76,416 aficionados.

Lionel Messi inicia como titular ante los africanos, encuentro del grupo J donde también está Austria y Jordania.

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Minuto a minuto del Argentina vs Argelia

Gamecast del Argentina vs Argelia:

11 de Argentina:

11 de Argelia: