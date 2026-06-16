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Sesión del CN se realizó con diputados y periodistas viendo a Messi y Argentina en el Mundial

Parlamentarios y comunicadores realizaron su trabajo, pero también vieron el Argentina vs Argelia del Mundial 2026

  • Actualizado: 16 de junio de 2026 a las 20:17
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La sesión del Congreso Nacional (CN) este 16 de junio se realizó con una particularidad: diputados y periodistas viendo el Argentina vs Argelia. Estas fueron las imágenes captadas por EL HERALDO.

Fotos: Alex Pérez - El Heraldo
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Argentina derrotó 3-0 a Argelia y los comunicadores estaban viendo el partido desde sus celulares.

Foto: Alex Pérez - El Heraldo
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Los comunicadores que cubren el Congreso también usaron sus laptops para ver el partido donde Messi se despachó con tres goles.

Foto: Alex Pérez - El Heraldo
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Los periodistas realizaron su trabajo y por momentos estaban viendo el partido, demostrando su fiebre mundialista.

Foto: Alex Pérez - El Heraldo
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Los comunicadores estaban atentos a lo que se discutía por parte de los diputados y al mismo tiempo viendo el encuentro.

Foto: Alex Pérez - El Heraldo
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La labor periodística no se vio interrumpida por el Mundial 2026, una imagen que llamó la atención esta noche en el Poder Legislativo.

Foto: Alex Pérez - El Heraldo
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Pero no solo periodistas estaban viendo el juego, este parlamentario estaba en la sesión y con su celular atento al cotejo.

 Foto: Alex Pérez - El Heraldo
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El diputado estaba escuchando con atención lo que discutían sus compañeros, y con esa misma atención observando el Argentina vs Argelia.

 Foto: Alex Pérez - El Heraldo
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Lo hecho por Messi al marcar tres goles fue algo que nadie se quiso perder en la sesión legislativa este 16 de junio.

Foto: Alex Pérez - El Heraldo
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Desde diputados, periodistas, camarógrafos y fotógrafos estaban con sus celulares observando el duelo donde Argentina venció 3-0 a los africanos.

Foto: Alex Pérez - El Heraldo
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