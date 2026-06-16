Sesión del CN se realizó con diputados y periodistas viendo a Messi y Argentina en el Mundial

La sesión del Congreso Nacional (CN) este 16 de junio se realizó con una particularidad: diputados y periodistas viendo el Argentina vs Argelia. Estas fueron las imágenes captadas por EL HERALDO.
Argentina derrotó 3-0 a Argelia y los comunicadores estaban viendo el partido desde sus celulares.
Los comunicadores que cubren el Congreso también usaron sus laptops para ver el partido donde Messi se despachó con tres goles.
Los periodistas realizaron su trabajo y por momentos estaban viendo el partido, demostrando su fiebre mundialista.
Los comunicadores estaban atentos a lo que se discutía por parte de los diputados y al mismo tiempo viendo el encuentro.
La labor periodística no se vio interrumpida por el Mundial 2026, una imagen que llamó la atención esta noche en el Poder Legislativo.
Pero no solo periodistas estaban viendo el juego, este parlamentario estaba en la sesión y con su celular atento al cotejo.
El diputado estaba escuchando con atención lo que discutían sus compañeros, y con esa misma atención observando el Argentina vs Argelia.
Lo hecho por Messi al marcar tres goles fue algo que nadie se quiso perder en la sesión legislativa este 16 de junio.
Desde diputados, periodistas, camarógrafos y fotógrafos estaban con sus celulares observando el duelo donde Argentina venció 3-0 a los africanos.