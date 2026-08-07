Nueva Jersey investiga a centro de ICE por violación de derechos civiles de migrantes

Nueva York, Estados Unidos.-La Fiscalía general de Nueva Jersey divulgó este viernes que investigará si hubo violaciones de derechos civiles en el centro de detención de inmigrantes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Newark, Delaney Hall, después de tres muertes de inmigrantes en menos de un año.

De acuerdo con un comunicado, la División de Derechos Civiles de la Fiscalía envió este viernes las primeras citaciones para la investigación, que se centrará en determinar si alguna acción u omisión de los empleados de GEO Group, que administra el centro, violó los derechos civiles de los detenidos, "a raíz de informes sobre condiciones alarmantes y muertes recientes".

Inmigrantes detenidos en Delaney denunciaron las "peligrosas condiciones" que enfrentan, como negligencia médica, escasez de alimentos y condiciones inhumanas en general, lo que derivó en una huelga entre mayo y junio, tras la cual la institución de gestión privada comenzó a transferir a los internos a otros centros de detención en el país.

Los inmigrantes decidieron terminar la protesta principalmente debido al temor a represalias, al aislamiento y a los traslados forzosos.

El pasado diciembre se registró la primera muerte en Delaney Hall, del haitiano Jean Wilson Brutus; el pasado fin de semana la del salvadoreño Edwin López Cornejo, y esta semana trascendió que a finales de julio murió otro inmigrante no identificado.