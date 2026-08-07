ONG afirma que nueva orden de Trump sobre ciudadanía por nacimiento es inconstitucional

Washington, Estados Unidos.-La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) aseguró este jueves que la nueva orden ejecutiva del presidente Donald Trump para limitar la ciudadanía por nacimiento es inconstitucional y auguró que correrá la misma suerte que el intento anterior, bloqueado por el Supremo.

"La Corte Suprema ya decidió este asunto: la ciudadanía por nacimiento está garantizada por la Constitución. Ninguna orden ejecutiva adicional puede cambiar el significado de la Constitución", afirmó Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.

Agregó que, "cualquier orden ejecutiva que intente reescribir la ciudadanía por nacimiento tendrá el mismo destino que la anterior".

La organización reaccionó así a la orden ejecutiva firmada este jueves por Trump, con la que busca volver a restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento al argumentar que el fallo del Tribunal Supremo aún permite excluir de ese beneficio a los hijos de mujeres que ingresen al país con fines de turismo de maternidad, entre otros supuestos.