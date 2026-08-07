"Tiró el feto por una ventana": Menor acudió por un supuesto empacho y perdió a su bebé en Lempira

Tegucigalpa, Honduras.- Una menor de 16 años está siendo investigada luego de que se hallara un feto en una aldea del municipio de Valladolid, departamento de Lempira.
Información preliminar indica que la joven presentó un fuerte dolor abdominal acompañado de una hemorragia.
El reporte policial indica que la menor visitó la vivienda de una mujer por un supuesto empacho y pidió que la sobaran para aliviar el malestar estomacal.
"Dice la señora que esta joven ingresó a un baño y ya la observó que estaba ensangrentada y observó que tiró el feto por una ventana hacia afuera de la casa, esa es la versión que se maneja hasta el momento", informó el comisario Elvin Flores de la Policía Nacional.
Las autoridades aseguran que desconocen si, al momento en que la menor habría arrojado el feto, este se encontraba vivo o muerto.
El cuerpo del feto, del que se desconoce cuántos meses de gestación tenía, fue trasladado a la morgue para realizarle la autopsia correspondiente.
"Es la autopsia que va a determinar en qué estado estaba, si fue un aborto u otro tipo de problema. Queremos ser responsables como Policía Nacional, que sean las investigaciones las que van a determinar qué fue lo que pasó y será la Fiscalía la que va a deducir responsabilidades", reconoció Flores.
Por su parte, se desconoce el estado de salud de la menor. Según información preliminar, habría sido trasladada a un centro asistencial.