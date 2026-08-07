"Tiró el feto por una ventana": Menor acudió por un supuesto empacho y perdió a su bebé en Lempira

Tegucigalpa, Honduras.- Una menor de 16 años está siendo investigada luego de que se hallara un feto en una aldea del municipio de Valladolid, departamento de Lempira.

Información preliminar indica que la joven presentó un fuerte dolor abdominal acompañado de una hemorragia.

El reporte policial indica que la menor visitó la vivienda de una mujer por un supuesto empacho y pidió que la sobaran para aliviar el malestar estomacal.

"Dice la señora que esta joven ingresó a un baño y ya la observó que estaba ensangrentada y observó que tiró el feto por una ventana hacia afuera de la casa, esa es la versión que se maneja hasta el momento", informó el comisario Elvin Flores de la Policía Nacional.

Las autoridades aseguran que desconocen si, al momento en que la menor habría arrojado el feto, este se encontraba vivo o muerto.