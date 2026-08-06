Encuentran cadáver maniatado y en descomposición en El Merendón

San Pedro Sula, Honduras.- Este jueves -6 de agosto- se reportó el hallazgo del cadáver de una persona, la cual se encontraba en avanzado estado de descomposición y maniatada en un matorral de la sierra de El Merendón en San Pedro Sula. El cuerpo fue encontrado en una zona llena de maleza a la altura de la calle que conduce hacia la comunidad de Santa Elena. Hasta el momento, no se ha informado sobre la identidad del fallecido.

De acuerdo a lo recopilado por el medio JB noticias, una persona que transitaba por el lugar recogiendo leña se percató de los restos humanos putrefactos, con sus extremidades atadas. Además, vestía una camiseta y calzoneta negra.

A unos cuantos metros de donde se localizaba el cuerpo había presencia de casquillos bala. No obstante, se está a la espera de que las autoridades policiales inicien las investigaciones para determinar la causa de muerte, así como su identidad.

Muertos en El Merendón