Encuentran cadáver maniatado y en descomposición en El Merendón

San Pedro Sula, Honduras.- Este jueves -6 de agosto- se reportó el hallazgo del cadáver de una persona, la cual se encontraba en avanzado estado de descomposición y maniatada en un matorral de la sierra de El Merendón en San Pedro Sula.
El cuerpo fue encontrado en una zona llena de maleza a la altura de la calle que conduce hacia la comunidad de Santa Elena. Hasta el momento, no se ha informado sobre la identidad del fallecido.
De acuerdo a lo recopilado por el medio JB noticias, una persona que transitaba por el lugar recogiendo leña se percató de los restos humanos putrefactos, con sus extremidades atadas. Además, vestía una camiseta y calzoneta negra.
A unos cuantos metros de donde se localizaba el cuerpo había presencia de casquillos bala.
No obstante, se está a la espera de que las autoridades policiales inicien las investigaciones para determinar la causa de muerte, así como su identidad.
Muertos en El Merendón
El 16 de julio se reportó la muerte violenta de una persona y otras dos heridas de bala en el sector de Las Peñitas de El Merendón.
Días después, la Policía Nacional y personal del Ministerio Público (MP) se ejecutaron allanamientos en esta zona en busca de la estructura de Juan "El Malón", grupo vinculado a muertes violentas y delitos ambientales.
El pasado 1 de agosto fueron capturados dos hombres en el barrio Lempira de San Pedro Sula, entre ellos el presunto cabecilla de esta banda criminal.