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Encuentran el cadáver de un hombre en un río de El Porvenir, Atlántida

En el río Colorado de la comunidad de El Pino en El Porvenir, pobladores reportaron el hallazgo de los restos de un hombre, cuya identidad se desconoce

  • Actualizado: 29 de julio de 2026 a las 14:22
Encuentran el cadáver de un hombre en un río de El Porvenir, Atlántida

Personal de Medicina Forense y de la Policía Nacional arribaron hasta el Río Colorado para levantar el cadáver. De momento, se maneja como muerte indeterminada.

 Foto: redes sociales

El Porvenir, Atlántida.- Flotando en las aguas de un río fue encontrado el cadáver de un hombre la mañana de este miércoles 29 de julio en la localidad de El Pino del municipio de El Porvenir, Atlántida, en el norte de Honduras.

Pobladores de la comunidad se percataron de los restos humanos que yacían en el cauce del río Coloradito, por lo que procedieron a llamar a las autoridades.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del fallecido y su muerte preliminarmente es manejada como indeterminada.

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Al sector arribaron elementos de Medicina Forense y de la Policía Nacional para el levantamiento del cuerpo.

De acuerdo al relato de algunos vecinos, ayer martes -28 de julio- vieron vivo al hombre, quien reposaba en unas rocas cercanas al río.

Según lo descrito, el individuo volteaba su cabeza cuando notaba la presencia de otras personas alrededor del sector, pero volvía a acostarse. Asimismo, afirman que el sujeto no pertenecía a esta localidad.

Se está a la espera del dictamen de Medicina Forense que informe si el hombre murió de forma violenta o si fue por alguna otra causa.

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Otra muerte en el mismo río

El pasado 18 de mayo, el Cuerpo de Bomberos encontró el cuerpo sin vida de una mujer identificada como Alejandra Yasmín Bardales, de 23 años de edad.

El reporte de los bomberos indica que Bardales residía la comunidad de El Pino. Además, señalan que fue hallada en estado de ahogamiento.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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