Encuentran el cadáver de un hombre en un río de El Porvenir, Atlántida

El Porvenir, Atlántida.- Flotando en las aguas de un río fue encontrado el cadáver de un hombre la mañana de este miércoles 29 de julio en la localidad de El Pino del municipio de El Porvenir, Atlántida, en el norte de Honduras.

Pobladores de la comunidad se percataron de los restos humanos que yacían en el cauce del río Coloradito, por lo que procedieron a llamar a las autoridades.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del fallecido y su muerte preliminarmente es manejada como indeterminada.