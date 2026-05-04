​​​​​​Joven es asesinado a balazos en las cercanías del río Cangrejal en La Ceiba

La víctima fue identificada como Axel Enrique Villafranca, quien, según datos preliminares, residía en la colonia Olímpica.

La Ceiba, Atlántida.- Un hombre de 27 años fue ultimado a disparos durante el fin de semana en las cercanías del río Cangrejal, en la parte posterior de la colonia Carmen Elena .

Información inicial indica que el joven habría sido interceptado por individuos desconocidos, quienes lo obligaron a subir a un vehículo y lo trasladaron hasta el lugar donde posteriormente le dispararon.



El hallazgo del cuerpo en el bordo del río provocó la rápida llegada de agentes de la Policía Nacional, quienes acordonaron el área para resguardar la escena.



Equipos de investigación comenzaron la recolección de evidencias con el objetivo de esclarecer lo ocurrido, mientras que personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cadáver.



Las autoridades mantienen abiertas las indagaciones para determinar las causas del crimen y dar con los responsables.