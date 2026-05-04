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​​​​​​Joven es asesinado a balazos en las cercanías del río Cangrejal en La Ceiba

La víctima, de 27 años, habría sido raptada por desconocidos antes de ser ejecutada; autoridades investigan el móvil del crimen y buscan a los responsables

  • Actualizado: 04 de mayo de 2026 a las 06:58
​​​​​​Joven es asesinado a balazos en las cercanías del río Cangrejal en La Ceiba

La víctima mortal del crimen fue identificada como Axel Enrique Villafranca.

 Foto: Cortesía.

La Ceiba, Atlántida.- Un hombre de 27 años fue ultimado a disparos durante el fin de semana en las cercanías del río Cangrejal, en la parte posterior de la colonia Carmen Elena.

La víctima fue identificada como Axel Enrique Villafranca, quien, según datos preliminares, residía en la colonia Olímpica.

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Información inicial indica que el joven habría sido interceptado por individuos desconocidos, quienes lo obligaron a subir a un vehículo y lo trasladaron hasta el lugar donde posteriormente le dispararon.

El hallazgo del cuerpo en el bordo del río provocó la rápida llegada de agentes de la Policía Nacional, quienes acordonaron el área para resguardar la escena.

Equipos de investigación comenzaron la recolección de evidencias con el objetivo de esclarecer lo ocurrido, mientras que personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cadáver.

Las autoridades mantienen abiertas las indagaciones para determinar las causas del crimen y dar con los responsables.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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