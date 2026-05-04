Listas cuatro órdenes de captura más por secuestro y crimen de pastor

Yoro, Honduras.- La Policía Nacional confirmó que al menos cuatro órdenes de captura están en proceso de ejecución contra personas vinculadas al secuestro y asesinato del pastor y productor de café, Óscar Núñez . Durante una visita a la ciudad este sábado, el ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, informó que las acciones están dirigidas contra integrantes de la estructura criminal denominada Cartel del Diablo, señalada como responsable del crimen.

De acuerdo con las investigaciones, el pastor fue secuestrado el 20 de abril en Yorito, Yoro, y su cuerpo fue hallado tres días después en una zona montañosa del municipio de San José del Potrero, Comayagua, pese a que su familia había pagado 1,400,000 lempiras por su liberación. El funcionario agregó que las fuerzas de seguridad mantienen operaciones en los municipios de Victoria, Sulaco y Yorito, en Yoro , así como en Marale, con el objetivo de ubicar y capturar a los sospechosos, quienes ya han sido plenamente identificados.

Capturas

Por este caso, las autoridades ya han detenido a dos presuntos miembros del Cartel del Diablo, señalados de participar en el crimen. Uno de los capturados es Carlos Daniel Palma Murillo, alias “Calolo” (21), quien fue arrestado el sábado en Marale en posesión de una mini Uzi, tras un enfrentamiento con agentes de seguridad. Según el reporte policial, sería uno de los sicarios de la organización criminal.