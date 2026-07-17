Hallan cadáver embolsado en río Guacerique; lo habrían lanzado desde puente de la Venezuela

Comayagüela, Honduras.-El cadáver de una persona fue encontrado la mañana de este viernes en el río Guacerique, a la altura de la colonia Venezuela, en Comayagüela. El cuerpo estaba dentro de bolsas plásticas negras, según se aprecia en la escena.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima habría sido raptada en la capital hondureña, aunque este extremo deberá ser confirmado por las autoridades durante el proceso de investigación.

Preliminarmente, se conoció que la víctima sería del sexo femenino.