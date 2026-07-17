Hallan cadáver embolsado en río Guacerique; lo habrían lanzado desde puente de la Venezuela

Comayagüela, Honduras.-El cadáver de una persona fue encontrado la mañana de este viernes en el río Guacerique, a la altura de la colonia Venezuela, en Comayagüela. El cuerpo estaba dentro de bolsas plásticas negras, según se aprecia en la escena.
De acuerdo con los primeros reportes, la víctima habría sido raptada en la capital hondureña, aunque este extremo deberá ser confirmado por las autoridades durante el proceso de investigación.
Preliminarmente, se conoció que la víctima sería del sexo femenino.
En el lugar de la escena se vivieron momentos de profundo dolor cuando una mujer, al observar el cuerpo, exclamó entre lágrimas: "Ella es mi niña", mientras permanecía de rodillas sobre la tierra.
La víctima fue identificada, según la madre, como Dulce María García (17), aunque serán las autoridades competentes las encargadas de confirmar oficialmente su identidad.
Agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense se desplazaron hasta el sitio para ubicar la escena y realizar el levantamiento cadavérico e iniciar las diligencias que permitan esclarecer el crimen.
Entretanto, pobladores observaban el dantesco hallazgo desde la parte alta del puente, de donde se presume podría haber sido lanzado el cadáver por los victimarios en altas horas de la noche.
Fue necesaria la intervención de elementos del cuerpo de Bomberos para recuperar el cadáver de la zona de difícil acceso, pues además el cadáver se encontraba en medio de la corriente.
Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias del hecho, establecer el móvil del crimen e identificar a los responsables.