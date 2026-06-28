Hallan cadáver en avanzado estado de descomposición en un abismo de Zambrano

Zambrano, Honduras.-El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado en avanzado estado de descomposición en una zona de difícil acceso del sector de Zambrano, en el departamento de Francisco Morazán, específicamente en el área de una cascada.

El hallazgo ocurrió la tarde del sábado 27 de junio, cuando varias personas que llegaron al lugar para disfrutar de un momento de recreación se percataron de la presencia del cadáver al fondo de un abismo y alertaron de inmediato a las autoridades.

Las causas de la muerte aún no han sido determinadas, por lo que las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación. Entre las hipótesis que se manejan figura la posibilidad de que la víctima haya sufrido una caída hacia el precipicio.