Keylin Gómez, la joven que murió en accidente de moto en Lepaera: "Duele su partida"

La comunidad de Arenales, en el municipio de Lepaera, departamento de Lempira, se encuentra consternada por la estrepitosa muerte de Keylin Gómez, de tan solo 19 años de edad. ¿Qué le pasó? A continuación los detalles.
Según el reporte preliminar, Gómez perdió la vida en un trágico accidente, cuando se conducía en su motocicleta por una calle de la localidad en mención.
La hipótesis preliminar refiere que la joven habría perdido el control del vehículo de dos ruedas, sin embargo, serán las autoridades quienes detallen cómo ocurrió el terrible accidente.
Mientras las autoridades indagan qué fue lo que pasó, los restos mortales de la joven ya fueron levantados de la calle donde yacían.
La familia de Keylin se encuentra devastada; no se esperaban recibir el duro golpe de su partida. La comunidad se ha unido al dolor de la familia a través de redes sociales, donde han plasmado sus mensajes de aliento y consternación.
"Qué triste estos casos, ¿cómo estará la mamá y doña Carmela?". "Lo sentimos mucho, Dios le dé fortaleza a la familia". "Que en paz descanse la paisanita. Paz a su alma y resignación a su familia", se lee en diversas plataformas.
"Qué duro verte así". "Vuela alto, prima". "Qué pesar, tan jovencita". "Si hubiera llevado casco, pero solo Dios sabe. Fuerzas a la familia". "Duele mucho su partida. Fortaleza a sus seres queridos". "Prima, te voy a extrañar". "No lo puedo creer todavía, amiga". "¿Por qué ella?". "¿Por qué usted, Keylin?". "¿Qué pesar, y tan bonita", agregaron otros usuarios en redes.
Algunas amistades de Keylin la recuerdan como una joven alegre y llena de vida; amante de los animales y de los deportes. Una de las últimas publicaciones de la fallecida, fue un meme relacionado con su simpatía hacia la Selección de Argentina en vísperas mundialistas: "2% hondureño 98% argentino", dice la publicación.
Su fallecimiento ha dejado un manto de tristeza en Arenales, por lo que sus seres queridos piden a las autoridades que investiguen.
Mientras tanto, familiares, amigos y allegados a Keylin Gómez se preparan para honrar su memoria durante el velorio previo al último adiós que según pobladores, será en un cementerio local de la comunidad.