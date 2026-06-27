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Marlon Gutiérrez llegó a una aldea a entregar pan y fue abatido por sujetos armados en Comayagua

Marlon Gutiérrez había salido de su tierra natal en busca de mejores oportunidades laborales, pero perdió la vida de forma violenta mientras cumplía con su trabajo como repartidor de pan

  • Actualizado: 27 de junio de 2026 a las 21:24
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Marlon Abel Gutiérrez Amaya, un joven repartidor de pan originario de Intibucá, fue identificado como la víctima del ataque armado que terminó con su vida en la aldea Buen Pastor del municipio de El Rosario, Comayagua.

 Foto: Redes sociales
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El joven, quien había salido de su tierra natal en busca de mejores oportunidades laborales, se encontraba trabajando como ayudante en la distribución de pan cuando supuestamnete fue interceptado por sujetos desconocidos.

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De acuerdo con los reportes desde el lugar de los hechos, Gutiérrez Amaya realizaba su labor junto a otra persona y ambos se desplazaban a bordo de un vehículo repartiendo el producto en la zona, como lo hacían habitualmente.

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Mientras cumplía con su jornada laboral, los individuos dispararon, sin mediar palabra. Aún se desconocen los motivos del crimen.

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Debido a la gravedad de las heridas provocadas por el ataque, el joven murió prácticamente de inmediato en el lugar donde ocurrió el hecho violento.

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El ataque generó alarma entre los vecinos de la aldea Buen Pastor, quienes tras escuchar las detonaciones dieron aviso a las autoridades de la Policía Nacional para reportar lo ocurrido.

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Luego de recibir la alerta, equipos policiales se desplazaron hasta la zona y procedieron a acordonar la escena para iniciar las investigaciones correspondientes.

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En el lugar, los agentes recolectaron testimonios e indicios que podrían ayudar a esclarecer lo sucedido y dar con los responsables del ataque.

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Asimismo, se coordinó con Medicina Forense el levantamiento del cuerpo de la víctima, que posteriormente fue trasladado hasta la morgue en Tegucigalpa.

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Según trascendió, Marlon Abel Gutiérrez Amaya era originario de la comunidad de El Potrillo del Norte, San Marcos de la Sierra, Intibucá, pero se había trasladado al departamento de Comayagua con la esperanza de encontrar nuevas oportunidades laborales.

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