Hora y dónde ver los partidos por la segunda jornada de la Liga Nacional de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Continúa la actividad de la Liga Nacional de Honduras con una segunda jornada que tendrá como principales atractivos los duelos de: Platense vs Marathón, Real España vs Génesis PN y Juticalpa vs Olimpia. La jornada arranca este sábado 08 de agosto con el cruce entre Platense y Marathón, programado para la 3:00 p.m. en el Estadio Excelsior de Puerto Cortés. Los "escualos" vienen de caer por 0-3 contra Real España en su debut liguero y buscan hacer valer su condición de local contra el "monstruo verde", que tras derrotar a Atlético Independiente con un solitario gol de Messiniti, tomarán este partido como preparación para su visita a Guatemala por la Copa Centroamericana 2026.

Unas horas más tarde, a las 5:15 p.m., Lobos UPNFM, que no sumó puntos contra Olimpia en su visita a la capital; se verá las caras con Olancho FC, quien viene de vencer a Estrella Roja de Danlí por la mínima diferencia. Finalmente, a las 7:30 p.m., el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula será testigo del enfrentamiento entre Real España y Génesis PN, dos de los seis equipos que sumaron sus tres primeros puntos en el regreso de la Liga Nacional de Honduras. La acción de la segunda jornada continuará el domingo 09 de agosto en el Estadio Rubén Guifarro de Catacamas, cuando Juticalpa reciba a Olimpia en punto de las 3:00 p.m.

Los "olanchanos" sufrieron un fuerte correctivo de Motagua (0-3) en condición de local y deberán mejorar bastante si no quieren sumar una nueva derrota contra los "leones", quienes llegan con la moral por los aires tras derrotar a Umecit FC, colocándose en el primer lugar del Grupo C. Posteriormente, a las 5:15 p.m., Motagua hará los honores contra el Club Estrella Roja de Danlí en el Estadio Nacional "Chelato" Uclés, luego de derrotar por 1-0 a CD FAS de El Salvador por la segunda jornada de la Copa Centroamericana 2026, encarrilando su clasificación a los Cuartos de Final. Atlético Independiente de Siguatepeque y Club Deportivo Choloma bajarán el telón de la segunda jornada en el Estadio Carlos Miranda de Comayagua en punto de las 7:30 p.m., dando por finalizado una fin de semana cargado de grandes partidos que no te podés perder.

Cartelera de la segunda jornada - Liga Nacional de Honduras